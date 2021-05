Ana Porgras, dezvăluiri din culisele Survivor România: ”Nu se văd multe lucruri la TV!”

Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor Românie și avea să povestească momentele grele prin care a trecut în Republica Dominicană, unde se filmează competiția.

A povestit și ce nu se vede la televizor. „Nu se văd multe lucruri la televizor, concurenții stau în junglă 24 de ore din 24. Nu s-au văzut toate momentele în care am râs, am glumit, am povestit împreună. Telespectatorii văd doar un mic procent din tot ceea ce trăim noi acolo. (CITEȘTE ȘI: CUM SE RĂSFAȚĂ ANA PORGRAS, DUPĂ CE A FOST ELIMINATĂ DE LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”MI-A FOST DOR”)

Sunt atât de multe momente, încât nu aș putea alege unul. Mi s-a întâmplat de multe ori, când mergeam să căutăm cocos, să mă înțep prin plimbările acestea, iar durerile sunt mari, am fost și la un pas de leșin”, a declarat Ana Porgras, pentru VIVA.

Ana Porgras și-a pierdut contul de Instagram

Ana Porgras avea să-și piardă contul de Instagram, după ce chiar acolo s-a bucurat de un mare succes. Speră însă că-l va recupera. „Mi-a cerut 500 de dolari pentru contul de Instagram. Eu am început deja demersurile, sper să reușesc să recuperez pagina. Între timp am făcut alta pentru a ține legătura cu fanii. Problema cea mai mare e că persoana asta se dă drept managerul meu. Cel mai rău este că nu doar eu sunt în această situație. Și Vera de la Războinici a pățit la fel. (NU RATA: CE JOB ȘI-A GĂSIT ANA PORGRAS, DUPĂ CE A RENUNȚAT LA GIMNASTICĂ: ”O FAC DIN PLĂCERE”)

Nu e ok, eu am încercat să iau legătura cu cât mai mulți oameni. Sper din suflet să pot, dacă nu voi lua totul de la zero”, a declarat Ana Porgras, pentru WOWBIZ.ro.