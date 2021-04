Ce job și-a găsit Ana Porgras, după ce a renunțat la gimnastică: ”O fac din plăcere”

Ana Porgras a dezvăluit, recent, ce job și-a găsit după ce a decis să renunțe la gimnastică. Fosta concurentă de la ”Survivor România” crede, cu tărie, că a făcut alegerea potrivită.

Ana Porgras a renunțat la gimnastică într-un moment de cotitură din viața ei. Sportiva a recunoscut că a decizia a fost luată în pripă, dar a reușit să o ia de la zero în alt domeniu. După câțiva ani de relaxare, după hotărârea luată, bruneta s-a simțit inutilă și a simțit că este momentul să se apuce de altceva.

Așa că, Ana Porgras a făcut un curs de manichiură. Ulterior, s-a perfecționat și a ales să profeseze în acest domeniu. (CITEȘTE ȘI: ANA PORGRAS ÎL VEDE PE ZANNI ÎNVINGĂTOR: „EL TREBUIE SĂ CÂȘTIGE”)

”Când eram în lotul de gimnastică, eram preocupată de unghii, aveam tot felul de ustensile. După ce am renunțat la gimnastică, câțiva ani nu am făcut nimic, mă distram și mă relaxam. Mi-am cumpărat un apartament, o mașină, aveam ce îmi trebuia, plus rentă viageră oferită sportivilor de performanță.

După câțiva ani, am început să mă simt inutilă, eram dezorientată, nu știam în ce direcție să o iau. Mă gândeam ce-mi place să fac. Am făcut un curs de manichiură, inițial pentru mine. Apoi am făcut un curs de perfecționare. Acum mă ocup cu asta de plăcere”, a declarat Ana Porgras pentru VIVA!

Ana Porgras a spus ”Adio” show-ului ”Survivor România”

Pentru a o aduce pe Ana Porgras înapoi, internauții au lansat o petiție care a fost semnată de peste 80.000 de oameni, în doar 30 de ore. Din păcate, însă, favorita lor nu se mai întoarce la Survivor România. (CITEȘTE ȘI: ZANNI A RĂBUFNIT, DUPĂ CE JADOR A SPUS CĂ AR AVEA O RELAȚIE ASCUNSĂ CU ANA PORGRAS: ”EU NU AM AVUT NICIODATĂ O IUBITĂ”)

Într-o intervenție prin Skype, în cadrul emisiunii ”Teo Show”, Ana a vorbit despre eliminarea sa, dar și despre unele strategii adoptate de colegii ei.

”Sunt încă în stare de şoc. Mă aşteptam să mă nominalizeze Jador, dar putea să îl nominalizeze pe Culiță, are mulţi fani, îl cunoaşte multă lume. Pe mine mă cunoşteau doar cei din lumea sportului. El a spus că m-a votat din punct de vedere sportiv. Eu cred că nimeni nu şi-ar fi dorit să plece cineva din echipă.

Jador a realizat ce a făcut după ce a făcut nominalizarea. Eu l-aş fi numit pe Cătălin Morosanu din punct de vedere sportiv. Aşa era corect. Nu se aştepta nimeni să plec, nu vreau să mă gândesc că am fost lucrată”, a declarat Ana Porgras.