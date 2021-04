Cum se răsfață Ana Porgras, după ce a fost eliminată de la Survivor România: ”Mi-a fost dor”

După ce a fost eliminată de la Survivor România, Ana Porgras a revenit în țară și se răsfațp la maximum.

Dintre toți concurenții de la Survivor România, Zanni a fost cel mai afectat după ce Ana Porgras a fost eliminată. Între cei doi a existat o chimie pe care toată lumea a observat-o. Fosta gimnastă s-a întors în țară și, acum, și-a reluat vechile obiceiuri.

Când vine vorba de igiena personală, concurenții întâmpină dificultăți deoarece nu dispun de tratament regește. Fără săpun, șampon sau gel de duș, aceștia se spală în Ocean. Pentru reprezentantele sexului frumos, situația este și mai dificilă atunci când vine vorba despre tot ce înseamnă rutină și igienă. Așa că… odată ce a ajuns în România, Ana Porgras a dat o fugă la salonul de înfrumusețare. (CITEȘTE ȘI: ANA PORGRAS, NOI DEZVĂLUIRI DESPRE RELAȚIA CU ZANNI: ”A FOST O APROPIERE NATURALĂ”)

Sportiva le-a mărturisit fanilor cât de dor i-a fost de aceste momente de răsfăț doar pentru ea însăși: „Și am venit la fetele mele la salon..Mi-a fost dor de voi”, a scris Ana Porgras.

Ce job și-a găsit după ce a renunțat la gimnastică

Ana Porgras a renunțat la gimnastică într-un moment de cotitură din viața ei. Sportiva a recunoscut că a decizia a fost luată în pripă, dar a reușit să o ia de la zero în alt domeniu. După câțiva ani de relaxare, după hotărârea luată, bruneta s-a simțit inutilă și a simțit că este momentul să se apuce de altceva.

Așa că, Ana Porgras a făcut un curs de manichiură. Ulterior, s-a perfecționat și a ales să profeseze în acest domeniu. (CITEȘTE ȘI: ANA PORGRAS ÎL VEDE PE ZANNI ÎNVINGĂTOR: „EL TREBUIE SĂ CÂȘTIGE”)

După câțiva ani, am început să mă simt inutilă, eram dezorientată, nu știam în ce direcție să o iau. Mă gândeam ce-mi place să fac. Am făcut un curs de manichiură, inițial pentru mine. Apoi am făcut un curs de perfecționare. Acum mă ocup cu asta de plăcere”, a declarat Ana Porgras pentru VIVA!