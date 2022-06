ANAF pune tunurile pe persoanele fizice. Cine sunt românii pe care vor să îi controleze

ANAF anunță că va începe de la 1 iulie controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursă a obținerii averilor fiecărei persoane. Inspectorii ANAF au controlat 20 de milioane de CNP-uri şi au descoperit miliarde de euro pentru care nu s-ar fi plătit taxe şi impozite la bugetul de stat.

”Oameni buni, 20 de miliarde de euro în 4 ani la 560.000 de oameni. Nu se mai poate continua în acest mod. Ne vom duce spre aceste 560.000 de persoane. Nu vom sări nimic. Vom începe de la cel mai mare, la cel mai mic”, a declarat șeful instituției Lucian Heiuș.

VEZI ȘI: CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ TREC 6 LUNI DE LA TERMENUL DE PLATĂ ŞI NU ŢI-AI ACHITAT IMPOZITUL? LEGEA CARE CONTRAZICE ANAF

”Avem peste tot exemple de șmecheri care sfidează cu opulența și luxul pe care îl afișează, care cheltuie sume de bani exorbitante sfidând pe omul de rând și care în viața lor n-au plătit niciun impozit, iar când verifici veniturile pe care le au constați că ele sunt aproape inexistente”, a mai spus Lucian Heiuș.

”Hotul, dacă nu se laudă cu ce are, nu e hoț. Toți se laudă. Verificăm dacă averile acumulate sunt în concordanță cu veniturile obținute. Am dat o sarcină direcției generală de control venituri persoane fizice să-mi facă o analiză de risc și am pornit de la 20 de milioane de CNP-uri. Făcându-se această analiză de risc am constatat cu stupoare și cu revoltă că 561.000 de persoane au acumulat în 2016-2019 (anul 2020 în finalizăm în septembrie, iar 2021 la sfârșitul anului) o diferență între veniturile estimate de noi și cele declarate și impozitate de 20 miliarde euro.