Analia Selis a spus adevăratul motiv pentru care a divorțat de Răzvan Suma: ”De fapt, el a plecat de acasă...”

Analia Selis a revenit pe micile ecrane cu forțe proaspete și cu un divorț la activ. Cântăreața a vorbit despre momentele prin care a trecut de câțiva ani și a lăsat să se înțeleagă că fostul soț ar fi călcat strâmb. Iată ce mărturisește artista despre relația cu soțul ei și motivele care au dus la divorț!

Analia Selis și Răzvan Suma au format un cuplu unit și discret. Timp de 17 ani cuplul a fost dovada vie de ”așa da”, au doi copii împreună, aparent, totul părea desprins din basmele cu prinți și prințese, iar finalul fericit avea să fie la finalul vieții, dar cum doar în povești mai vezi așa ceva, Analia Selis a rămas singură și fără să intre în detalii, a lăsat să se înțeleagă că bărbatul cu care se visa până la final a călcat strâmb:

„Eu m-am despărțit oficial de el pe 1 decembrie 2019. El a plecat de acasă, de fapt. Ne vorbim că avem 2 copii. Trebuie să ne vorbim. Divorțul a avut loc undeva în luna aprilie anul trecut. Am suferit foarte mult.

Am venit pentru el, nu pentru carieră. Am venit după iubire. Am venit îndrăgostită. A meritat, merită în continuare. România este țara mea. Dar pentru prima dată m-am simțit singură în România”, a declarat Analia Selis la Pro Tv.

Analia Selis: Le-am spus prietenilor să-mi dea puțin spațiu”

Analia Selis a avut nevoie de un timp pentru a ”digera” noul statut de femeie divorțată, iar pentru asta a decis să se izoleze de tot ceea ce însemna viață socială și prieteni. S-a recules, a meditat asupra situației și a întors lucrurile pe toate părțile:

”În perioada de după despărțire am fost singură. Chiar nu puteam să vorbesc. Le-am zis prietenilor să-mi dea un pic de spațiu, pentru că aveam nevoie să fiu singură”, a adăugat Analia Selis.

Așa cum a susținut, Analai Selis nu a renuțat la muzică nicio clipă. Cântăreața a cântat în ultimii ani în Lituania, Elveția și Germania, unde a fost prezentă pe scene mari la festivaluri importante. Artista pregătește un concert în Cehia, proiect ce îi ocupă tot timpul și a declarat că oriunde o duce viața, România rămâne țara ei de suflet.

