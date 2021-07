Anamaria Prodan, dezvăluiri despre presupusa amantă a lui Reghecampf „O femeie care n-are demnitate, o cunoaște tot orașul”

Anamaria Prodan a făcut noi declarații despre presupusa amantă a soțului ei. Laurențiu Reghecampf i-a cerut divorțul managerului sportiv, însă aceasta infirmă totul și vrea să își apere căsnicia de gura răutăcioșilor.

Anamaria Prodan susține că nu o cunoaște pe presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf, dar în același timp lansează mesaje și jigniri indirecte la adresa tinerei respective, caracterizând-o drept o femeie ușoară pe care o cunoaște tot orașul.

„E jenant că in 2021 inca mai avem discutii de genul. Hai sa fim seriosi. N-am văzut o in viata mea pe femeia asta, nu am un telefon de la femeia asta. Am intrat pe Google si ne-am uitat amândoi cine e. Crezi că Reghecampf s-ar preta să dea banii copiilor lui unor gunoaie? Pentru mine, o femeie care n-are demnitate, o cunoaște tot orașul, care nu știe decât să stea așa cu picioarele întinse o viață întreagă.”, a spus Anamaria Prodan într-o emisiune Tv.

De asemenea, Anamaria Prodan a mărturisit că mulți oameni vor să le facă rău ei și soțului ei. Impresara l-a menționat pe Becali.

„Cum ar fi acum ca eu să zic > Eu n-am văzut nimic ca să zic că Becali a avut dreptate. Că de fapt ei asta își doresc, să le dau dreptate, să îl batjocorească pe Reghecampf, să mă lovească pe mine vezi doamne. Se chinuie deo viță să mă lovească pe mine, dar nu au cum.”, a adăugat aceasta.

Sursă foto: Instagram