Prima întâlnire dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, după anunțul divorțului. În ce ipostază s-au fotografiat cei doi. FOTO

Dacă acum mai bine de o săptămână Laurențiu Reghecampf anunța ca este decis să divorțeze de Anamaria Prodan, acum, lucrurile par să se fi reparat între cei doi, iar vestea i-a bucurat pe fanii impresarei.

În ultimele zile Anamaria și Laurențiu nu au mai apărut în nicio imagine împreună, sâmbătă impresara a decis să pună capăt zvonurilor, postând o imagine care lasă de înțeles că necazurile au plecat din viața lor.

La imaginea în care cele două vedete zâmbesc fericiți, Anamaria a atașat un mesaj care spune tot: „Soțul perfect, bărbatul puternic, tatăl perfect”, le-a transmis ea fanilor.

„Ana, să știi că ești mereu o bucurie și ar trebui sa fii o sursa de inspirație pentru multe femei. Îți apreciez enorm de mult caracterul și atitudinea! Te iubesc! ♥️”, i-a scris o admiratoare la cometarii.

Antrenorul echipei Al Ahli anunața joia trecută că a luat decizia de a se despărți de Anamaria Prodan, fără să facă, însă, și alte precizări.

”Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba despre viaţa noastră privată, despre copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru Fanatik.

Impresara a negat imediat zvonurile

”Am văzut și eu ce a apărut, dar nici nu am cum să comentez așa ceva. Nu se va întâmpla niciodată (n.r. – divorțul). El, în palatul lui, poate să spună ce vrea. Nici nu mai știu ce să inventeze, nu mai dorm de grija noastră. Sunt ciudoși că Laur este unul dintre cei mai buni antrenori care există, iar eu am reușit să mă impun într-o lume a bărbaților, a misoginismului.

Probabil că unii nu suportă faptul că noi, familia Prodan-Reghecampf, nu avem nevoie nici de banii lor, nici de mila sau ajutorul lui Gigi Becali. Ne avem unul pe altul si este suficient”, a spus Anamaria Prodan, pentru Playsport, la începutul acestui an.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în vara anului 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf Jr., care a început, la fel ca tatăl său, o carieră în fotbal.

