Anamaria Prodan, în scandal după ce l-a bătut pe Dan Alexa: “Se închină ca la o icoană la mine!”

Anamaria Prodan a fost ironizată de Cornel Dinu după ce sexy-impresara i-a aplicat un croșeu lui Dan Alexa, la finalul săptămânii trecute. Soția lui Laurențiu Reghecampf nu a rămas datoare și, pe contul personal de socializare, a scris ce crede despre cel cunoscut drept “Mister”.

„Cine l-a urmarit in ultimele zile pe domnul din imagine, cu siguranta e dominat de senzația impalpabilă, dar certa, ca acesta ma admira navalnic. Admiratia e clara, domnește tacut asupra pasiunii distinsului domn, dar probabil pe parcurs devine epuizanta si distructiva.

Tipul de admiratie indiguita si silita sa se ascunda in discursuri de o retorica uneori agresiva, alteori retinuta. Mi s-a mai spus ca domnul Dinu ma viseaza noaptea. Va garantez ca daca stau in preajma lui se inchina ca la o icoana la mine.

Acum sunt convinsa ca toate iesirile dansului in decor la adresa mea au o justificare. Acum imi e destul de limpede ca suma verbala a interventiilor sale ascunde o suferinta interioara destul de profunda si exasperanta. Asa ca, oficial, imi pare sincer rau domnule Cornel Dinu ca reprezint idealul dumneavoastra de femeie. SWEAT DREAMS CORNELE”, a scris Anamaria Prodan.

Ce a spus Cornel Dinu

„Lucrurile sunt mai confuze, o asemenea întâmplare, indiferent de unde provine. S-a ajuns aici unui fenomen mult mai profund. Nu mai stau să intru în discuţii să spun despre cine este Anamaria Prodan şi ce a făcut […] Am primit un mesaj de la un prieten foarte bun că singura care o mai poate bate pe Halep este Anamaria Prodan […] Ea este o persoană interesantă, are anumite sclipiri ale răului, are un moment de genialitate. Zice: asta cultivăm, asta avem. Deci am cultivat-o. Pune-o domne la locul ei […] E promiscuitatea fotbalului înnăscută. Ea nu e bună, se descurcă cu nişte fraieri care merg pe procente”, a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport.