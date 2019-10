Anamaria Prodan, prima reacție după ce și-a dat demisia de la Pro TV! S-a întâmplat azi-noapte, la ora 23:54

Anamaria Prodan a anunțat că încheie colaborarea cu postul Pro TV, renunțând la a mai fi gazda emisiunii ”Gospodar fără pereche”. Totul s-a întâmplat la puțin timp după ce a debutat al doilea sezon al emisiunii.

Anamaria Prodan a explicat, de altfel, și motivele care au stat la baza deciziei de a renunța la ”Gospodar fără pereche”. Filmările au fost decalate, iar vedeta se află într-o permanentă criză de timp. “Nu plec niciodată de lângă voi și nici de lângă Gospodar Fără Pereche, numai că nu mai am timp. S-au decalat filmările. Trebuia să fiu aici în România pentru filmări. Nu mai am cum, eu intru în perioada transferurilor la fotbal și atunci în noiembrie, decembrie, ianuarie, trebuie să muncesc. Nu am cum. Asta înseamnă să rup definitiv legătura cu familia, să nu mai apuc să-i văd pe ei absolut deloc, să filmez și să fac fotbal. Nu am cum, nu-mi ajung 24 de ore”, a declarat Anamaria Prodan.

Pe pagina sa de Instagram, Anamaria Prodan a postat o fotografie în care apare zâmbitoare, pregătită pentru un alt drum. Îmbrăcată într-o rochie elegantă roșie, Anamaria Prodan este așezată pe scaun, alături de unul dintre doctorii care au grijă ca vedeta să fie, mereu, în formă maximă. ”Love my doctor”, a scris Anamaria Prodan în dreptul fotografiei.

Anamaria Prodan, mesaj pentru producătorii show-ului ”Gospodar fără pereche”

Soția lui Laurențiu Reghecampf a avut și un mesaj pentru producătorii show-ului, dar și pentru postul Pro TV. “Și le mulțumesc tare mult, pentru că știi că în general nimeni nu te lasă să pleci așa din proiect, dar d-aia îi iubesc atât de mult eu și d-aia am relația asta specială cu PRO-ul, că m-au înețeles așa până la ultima rugăminte”, a completat Anamaria Prodan.