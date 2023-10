Anamaria Prodan rupe tăcerea după ce fostul ei iubit a fost reținut de DIICOT: “Nu cred! Este prietenul meu pe viață” / EXCLUSIV

CANCAN.RO a scos la iveală detalii incendiare despre Flavius Nedelea, afaceristul luat în vizor de DIICOT. Fostul iubit al Anamariei Prodan ar fi înlesnit practicarea prostituției în localurile de noapte pe care le-ar deține. Surse judiciare ne-au dezvăluit detalii din interiorul anchetei, iar dovezile ar fi destul de clare. Bărbatul a fost luat pe sus de autorități și dus la audieri, iar pe numele lui s-a emis un mandat de arestare. Ce părere are celebra impresară despre pățania de care s-a lovit fostul partener de viață?

Flavius Nedelea are probleme serioase cu legea, după ce a fost luat în vizor de DIICOT. Afaceristul ar deține niște localuri de noapte, unde o parte dintre dansatoare ar fi practicat și servicii „discrete” domnilor „generoși”. Oamenii legii au intrat pe fir și au obținut dovezi clare în vederea acestor acuzații, după ce polițiști sub acoperire s-ar fi infiltrat din postura de clienți. Surse de încredere din domeniul judiciar ne-au mărturisit că Flavius știa despre tot ce se petrece în spatele ușilor închise.

Omul de afaceri era conștient că-n locațiile pe care le deține se întâmplă și lucruri „indecente”. El ar fi înlesnit practicarea prostituției, însă cei de la DIICOT nu au lăsat lucrurile în aer și au acționat la timp. Fostul iubit al celebrei impresare a fost luat pe sus de autorități, audiat, iar pe numele lui s-a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Ce-i drept, decizia nu este definitivă și poate fi contestată. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Anamaria Prodan sare în apărarea lui Flavius Nedelea

Pentru că mulți așteptau și reacția Anamariei Prodan, iată că n-a întârziat să apară. Cunoscuta impresară ne-a vorbit despre situația dificilă prin care trece Flavius Nedelea. Chiar dacă lucrurile n-au funcționat între ei și n-au reușit să meargă pe același drum, Anamaria Prodan și-a dorit să rămână în termeni buni cu afaceristul. O relație de prietenie sinceră nu strică niciodată!

Vedeta a avut parte de un șoc atunci când a aflat ce i se întâmplă fostului ei iubit. Impresara nu crede că Flavius ar fi implicat într-o astfel de situație controversată și susține că totul ar fi o greșeală. Printre altele, afacerista a ținut să precizeze că bărbatul îi rămâne prieten pe viață, arătându-și astfel sprijinul pentru el.

„Am aflat acum. Habar nu am. Nu cred așa ceva! Flavius nu are cum să aibă de-a face cu așa ceva. Cu siguranță, este o greșeală. Flavius nu are cluburi! Are doar restaurant. Deci nu văd de unde până unde. Este prietenul meu pe viață. Nu cred în absolut nimic din ce văd”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru CANCAN.RO