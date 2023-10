BREAKING NEWS! DIICOT l-a luat pe sus pe fostul iubit al Anamariei Prodan! Afaceristul ar fi înlesnit practicarea prostituției! Detalii incendiare

Fostul iubit al Anamariei Prodan are mari probleme cu legea, după ce procurorii DIICOT l-au luat recent pe sus într-un amplu dosar de înlesnire a practicării prostituției, spun surse de încredere din mediul judiciar pentru CANCAN.RO.

Acestea ne mărturisesc că bărbatul, afacerist de succes, ar deține localuri de noapte, acolo unde o parte dintre dansatoare ar fi practicat și servicii „discrete” domnilor „generoși”.

Pe durata anchetei, polițiști sub acoperire s-ar fi infiltrat din postura de clienți și ar fi documentat acuzațiile care i se aduc acum lui Flavius Nedelea. Dovezile sunt de necontestat. Omul de afaceri știa cu exactitate ce se petrecea în incinta localului de noapte pe care îl deținea.

Flavius Nedelea, fostul iubit al impresarei, a fost ridicat de DIICOT și dus la audieri, iar mai apoi s-a emis și un mandat de arestare de 30 de zile pe numele acestuia.

Decizia nu este una definitivă. Omul de afaceri poate contesta mandatul, caz în care un alt magistrat de la Curtea de Apel București va lua spre analiză propunerea anchetatorilor DIICOT.

Cine este Flavius Nedea

Flavius Nedelea este cu opt mai tânăr decât Anamaria Prodan și este cunoscut ca fiind un antreprenor din Constanța, care s-a mutat în București în 2015, moment în care și-a deschis un hotel de 4 stele chiar în Centrul Istoric. La o distanță de doar doi ani de atunci, pentru că afacerea a dat roade, s-a apucat să-și facă un hotel de 5 stele, tot în Centrul Vechi, în clădirea Palatului fostei Burse București.

Vreme de câteva luni, s-a iubit cu impresara, dar au decis, de comun acord, că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Totuși, au rămas prieteni, așa cum declara afaceristul:

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa.

După cum ați văzut, și despărțirea a fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebuie să procedeze toată lumea. Din punctul meu de vedere, doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Acum depinde de la om la om ce înseamnă o femeie puternică, dar este într-adevăr puternică. Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”, a spus Flavius Nedea, în cadrul unei intervenții televizate.

