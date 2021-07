Anamaria Prodan spune clar și răspicat că nu divorțează: „Doar Dumnezeu sau soarta m-ar putea despărți de Laurențiu Reghecampf”

Anamaria Prodan a spus lucrurilor pe nume despre presupusul divorț dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Sexy-impresara a declarat, din nou, că mariajul ei nu se destramă și că soțul ei nu este bărbat de lăsat. În plus, vedeta a comentat și pe marginea altor subiecte care s-au scris în ultima perioadă despre familia ei.

Căsnicia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost pusă sub semnul întrebării în ultima lună. S-a vorbit despre infidelitate, amenințări cu violența, amante, escapade în Deltă, plecarea tehnicianului de acasă și multe altele. Iată că, acum, sexy-impresara iese, din nou, în față și spune lucrurilor pe nume.

Întâlnită de jurnaliști la sediul DNA, unde a fost citată în calitate de martor într-un dosar ce are legătură cu echipa de fotbal Rapid, Anamaria Prodan a fost luată la întrebări, iar răspunsurile au fost pe măsură:

” Anamaria Prodan nu divorțează! Nu am spus că nu am bărbat de lăsat? Este matrița bărbatului perfect. Dacă cineva o să îmi facă o demonstrație că oriunde am ajuns, oriunde intru, în orice club, în orice restaurant, toată lumea spune:

„Dar soțul era cu o femeie, dar soțul era cu o botoxată”, spun „Unde? Ați văzut vreo fotografie vreodată?!”, le-a spus Anamaria Prodan jurnaliștilor.

Anamaria Prodan, adevărul despre plecarea lui Reghe de acasă Așa cum aminteam mai sus, în toată perioada aceasta s-a scris de faptul că tehnicianul ar fi părăsit căminul conjugal, însă vedeta neagă acest lucru. ” Nu avem nici proprietate pe Radu Beller și soțul meu este la muncă, nici măcar nu este în România. „, a mai spus aceasta. Mai mult decât atât, Anamaria Prodan a comentat și episodul „escapada în Delta Dunării alături de două femei foarte botoxate”. „Păi dacă era la grătar, ne făcea grătar, să vorbim ce?! Că am văzut și noi a doua zi și am spus că soțul meu era lângă mine la grătar, nu a fost în Delta Dunării. Nu a fost în Delta Dunării nimeni din familia mea. Eram împreună la grătar, acasă. Ați văzut pe cineva în imagini?! (…). Ne mai și certăm, că nu suntem de porțelan, eu sunt mai vulcanică. A zis că nu e adevărat, mai ai nervi, mai ai scăpări. După 16 ani, noi nici nu am trăit o viață lipsită de stres… Doar Dumnezeu sau soarta m-ar putea despărți de Laurențiu Reghecampf, altcineva cine ar putea?! „, a conchis Anamaria Prodan.

Sursă foto: instagram.com