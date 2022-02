Anastasiia Lena, Miss Ucraina 2015, vrea să intre-n război ca să-și apere țara: ”Toți vor fi uciși!”

Anastasiia Lena, Miss Ucraina 2015, vrea să intre-n război ca să-și apere țara. Modelul a publicat o serie de fotografii în care apare cu arma în mână, îmbrăcată în haine de soldat.

Anastasiia Lenna, fosta Miss Ucraina în 2015, și-a pus uniforma de soldat și vrea cu ardoare să lupte împotriva rușilor, în bătălia de lângă Kiev. Tânăra vrea să lupte cot la cot, alături de conaționalii săi împotriva trupelor trimise de Vladimir Putin ca să le invadeze țara. Anastasiia nu vrea sub nicio formă să părăsească țara în care s-a născut.

Pe contul ei de Instagram, modelul a transmis un mesaj dur la adresa rușilor: ”Oricine va trece granița Ucrainei cu intenția de a invada… va fi ucis”, au fost cuvintele fostei Miss Ucraina, care îl consideră pe președintele President Volodymyr Zelensky un adevărat erou.

Anastasiia Lenna a urmat facultatea de marketing și management a Universității Slavistik din Kiev. fosta Miss Ucraina își încurajează semenii să fie puternici în aceste momente dificile. Și Kira Rudik, parlamentar și fost CEO al filialei ucrainene a Amazon Ring, s-a pozat cu arma în mână și a trasmis un mesaj dur în contextul actual. (CITEȘTE ȘI: CUM POȚI SCĂPA DE ARMATĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE EȘTI CHEMAT LA RĂZBOI. CE SCRIE ÎN ARTICOLUL 32 DIN LEGEA 446/2006)

”Ne-am întrebat mereu care ar fi forţa care l-ar fi oprit pe Putin. Am crezut că va fi o coaliţie de ţări mari. Am învăţat cum să folosesc Kalaşnikovul. Pare suprarealist, pentru că în urmă cu doar câteva zile nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap. Dar şi femeile ne vor proteja pământul, în acelaşi mod ca şi bărbaţii noştri. Vom trage pentru a proteja ţara şi pe cei pe care îi iubim”, a transmis Kira.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/UbF4JRGlcy

— Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022