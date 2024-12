Anca Ciota, dezvăluiri despre demisia din Kanal D, de pe patinoarul Allianz Țiriac Arena! ”Nu vreau să mint, o să spun adevărul!”

Prezentă pe patinoarul Allianz Țiriac Arena din Otopeni în timpul cursurilor de patinaj pentru copii, Anca Ciota ne-a dezvăluit cât de tare s-a complicat viața sa de când a devenit mamă pentru prima oară, dar și dacă îi lipsește job-ul din Kanal D. Ce spune fosta prezentatoare de la meteo despre revenirea pe micile ecrane, citiți mai jos!

Aflată la patinoarul Allianz Țiriac Arena din Otopeni în timpul cursurilor de patinaj pentru copii, Anca Ciota vorbește despre relația pe care o are ea cu sportul. Fosta prezentatoare meteo este o fire extrem de activă. Mai ales de când a devenit mămică, vedeta duce o viață pe repede înainte.

”Nu știu să patinez foarte bine, dar îmi place ceea ce văd. Eu am o relație bună cu sportul, știu să înot, am făcut și tenis, știu și să schiez. De când sunt mămică, mai mult alerg prin casa și prin jurul casei. Liam acum e cu tatăl lui. Ca să fiu sinceră, da, uneori ne e greu să ne împărțim sarcinile de când suntem părinți. E greu să ai și job, să faci și lucruri acasă cu copilul. Bonă nu avem, bunicii ne ajută mult. Mama a stat cu noi mult și ne-a ajutat.

Așteptăm acum primăvară să-l ducem la grădiniță. Poate să-l ducem și la un sport. Are un spirit competitiv, da, poate îl aducem chiar la patinaj. Tăticul lui bineînțeles că visează să-l facă mare fotbalist. O să-l ducem să fac puțin di toate, iar dacă o să vedem că are vreo afinitate, am vrea să facem și performanță, suntem deschiși către asta. Sportul dezvoltă, disciplinează”, a spus Anca, pentru CANCAN.RO.

Așa cum spuneam, Anca s-a alăturat orelor de inițiere în domeniul patinajului organizate pe patinoarul Allianz Țiriac Arena din Otopeni. Cu mai multe detalii despre cursurile suportate integral de către fundație a venit antrenorul Nicușor Lușneac.

”Facem inițierea cu copiii cu vârstele cuprinse între 3 și 7 ani. Antrenorii și echipamentele sunt susținute de către Fundația Țiriac. Facem această inițiere de cinci ori pe săptămână, între orele 15- 16. Îi învățăm să facă primii pași și așa mai departe. Dacă copilul se descurcă bine, îl putem lua apoi în echipa de începători, U7, unde avem și campionate”, a explicat antrenorul Nicușor Lușneac, de la patinoarul Allianz Țiriac Arena din Otopeni.

NU RATA: Val de demisii la Kanal D! Încă o prezentatoare TV și-a anunțat plecarea: ”E momentul să schimb ceva”

Anca Ciota, despre demisia de la Kanal D: ”O să spun adevărul”

Până acum câteva luni, Anca prezenta meteo la Kanal D de ani buni deja. Subit, șatena a simțit că este momentul pentru o schimbare, așa că a dispărut de pe sticlă fără prea multe explicații. La fel s-a întâmplat și cu Simona Pătruleasa și Silvia Ioniță, colegele ei de trust.

”De când nu mai lucrez la Kanal D, e și mai încărcat programul meu. Așa m-am gândit inițial, că o să am mai mult timp de casă și de cel mic, dar s-au aglomerat alte proiecte, lucru care mă bucură, evident. Cu toții ne dorim să ne meargă bine, dar e greu, tot mai puți liber, traficul ne omoară. Nu vreau să mint, o să spun adevărul: mă gândesc cu nostalgie la momentele înainte de live, când filmam în platou. Nu înseamnă că nu o să mai lucrez niciodată. Nu spun nu, televiziunea e prima mea dragoste de când sunt mică. E un domeniu la care m-aș întoarce oricând! Aștept proiectul și oferta potrivită. Până atunci, sunt în online” , a încheiat Anca pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Silvia Ioniță, primele declarații după ce și-a dat demisia de la Kanal D: ”Așa sunt eu! Mă încăpățânez”

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.