Anca, fostă concurentă la Exatlon, a făcut marele anunț. “Locul meu e în…”

Anca Mihăilescu a fost eliminată din cadrul concursului Exatlon. A făcut parte din echipa “Războinicilor”. Tânăra își dorește, însă, să revină în cadrul show-ului, însă de data aceasta vrea să participle alături de “Faimoși”.

„Am tot glumit și am făcut mici aluzii până acum referitor la echipa pe care o susțin, însă chiar am făcut o cerere oficială pentru a merge în echipa ‘Faimoșilor’! Echipa ‘Războinicilor’ nu m-a meritat, să zică merci că am fost acolo și m-au cunoscut! Au avut destule de învățat! Cred că locul meu e în echipa ‘Faimoșilor’ și sper să fiu acolo!”, a spus Anca Mihăilescu, fostă concurentă la Exatlon.

Ce este Exatlon

Exatlon este varianta românească a reality show-ului internaţional bazat pe formatul original turcesc, difuzat în România pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 şi este prezentată de Cosmin Cernat.

Show-ul cuprinde 20 de concurenţi, zece vedete şi zece oameni obişnuiţi, care vor trece prin probe dificile, ce le vor pune la încercare pregătirea fizică, viteza de reacţie şi rezistenţa psihicǎ. Va exista un singur mare câştigător, care va intra în posesia premiului de 100.000 de euro. Filmările emisiunii au loc în Republica Dominicană.