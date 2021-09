Anca Pandrea, internată de urgență la spital! Văduva lui Iurie Darie a leșinat pe stradă: ”M-au ținut 6 ore cu perfuzii”

Anca Pandrea a fost internată de urgență la spital, după ce a leșinat pe stradă. Incidentul nefericit a avut loc imediat după ce a vizitat o biserică din Brașov.

Împreună cu două prietene de suflet, Anca Pandrea a decis să se relaxeze câteva zile departe de aglomerația și traficul din Capitală. Văduva lui Iurie Darie a plecat în Brașov, însă escapada nu s-a încheiat bine.

A vizitat mai multe locuri, iar la un moment dat s-a dus la o mănăstire să se roage și să pună câteva lumânări. Ulterior, în drum spre cazare, actriței i s-a făcut rău din senin. Prietenele sale au sunat imediat la 112 și o ambulanță s-a deplasat la fața locului. Anca Pandrea a fost transportată la spital. Aproximativ șase ore, actrița a fost ținută sub observație și i s-au făcut mai multe perfuzii pentru a o pune din nou pe picioare. (CITEȘTE ȘI: RELAȚIA ANCĂI PANDREA CU “IURA” SFIDEAZĂ GRANIȚA MORȚII. CUM ÎI ONOREAZĂ ACTRIȚA AMINTIREA CHIAR ȘI CÂND MERGE LA PIAȚĂ)

”De obicei nu merg în vacanțe, prefer să rămân acasă, cu Iura al meu. Plus că este și situația care e cu pandemia. Am făcut o excepție, am plecat cu două prietene la Brașov, să mai schimb aerul. Am vizitat mai multe locuri, am fost la o biserică, totul a fost frumos. Când ne-am întors de la lăcașul sfânt, unde ne-am rugat, am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt.

Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira. Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău. Stătusem câteva ore în soare, pentru că afară vremea era foarte frumoasă, nu știu exact ce s-a întâmplat. Am ajuns la spital, iar acolo m-au ținut cam șase ore cu perfuzii. Deși trebuia să mai stăm o zi, după externare am plecat spre București, pentru a fi supusă unor investigații medicale”, a mărturisit actrița pentru impact.ro.

Anca Pandrea suferă de mai multe afecțiuni cronice

Anca Pandrea suferă de mai multe afecțiuni cronice, printre care și o insuficiență cardiacă și pulmonară. În contextul pandemiei de coronavirus, actrița s-a protejat cât a putut pentru a nu contracta virusul ucigaș.

Problema nu a avut legătură cu noul coronavirus, Anca Pandrea fiind testată negativ. Actrița și-a făcut mai multe investigații medicale în Capitală, iar acum așteaptă rezultatul analizelor. (VEZI ȘI: ANCA PANDREA, OMAGIU PENTRU IURIE DARIE! A ORGANIZAT O EXPOZIȚIE ÎN MEMORIA ACTORULUI)

”M-am ferit tot timpul, am urmat toate măsurile de igienă. În plus, am stat mai mult în casă, am evitat să mai merg cu mijloacele de transport în comun. Îmi voi face alte analize și investigații, să văd de la ce a fost. Eu sufăr de insuficiență cardiacă, am probleme cu coagularea sângelui, probleme cu glanda, dar și o gastrită.

Până acum, am ajuns la patru medici diferiți și toți mi-au pus același diagnostic, insuficiență cardiacă pulmonară de gradul 3. Nu este prima oară când leșin, dar nu mi se mai întâmplase asta de ceva timp, eu fiind sub tratament. Am fost la medicul de familie, la doctorul meu și am luat trimiteri unde am nevoie. Acum aștept rezultatele”, a mai spus Anca Pandrea.