Anca Serea, prima reacție după ce a ieșit din spital. “Am făcut CT cranian. Inițial, am crezut că am COVID”

Anca Serea a ajuns de urgență la spital, după ce marți dimineață a acuzat amețeli puternice și s-a putut da jos din pat doar cu ajutorul soțului ei, Adi Sînă. A fost supusă unui CT cranian și mai multor investigații, iar starea ei, în prezent, este mai bună.

Anca Serea a petrecut o noapte la spital, unde a făcut mai multe analize și s-a aflat sub atenta supraveghere a medicilor. De Ziua Națională a României, prezentatoarea Prima TV a revenit în sânul familiei și a anunțat, pe Instagram, că se simte mai bine și că are nevoie de mult somn și odihnă pentru a-și reveni complet.

“Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametri normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată ok. Am nevoie să dorm și de odihnă”, a anunțat Anca Serea, miercuri, pe Instagram.

Anca Serea, de urgență la spital. “Am avut amețeli foarte mari”

În urmă cu mai mult timp, Anca Serea a fost diagnostică cu anemie severă. În primă fază, a crezut că s-a infectat cu coronavirus. A făcut două teste rapide, ambele negative, după care s-a dus la spital pentru un control amănunțit.

“Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial, am crezut că am COVID… am făcut două teste rapide, amândouă negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital”, a explicat Anca pe Instagram.

După câteva perfuzii și un set complet de analize, vedeta a primit acceptul medicilor să pleca acasă. “Am făcut multe investigații, perfuzii și azi mă simt mult mai bine cu excepția somnului”, le-a răspuns prezentatoarea de la Prima TV fanilor care au întrebat-o care e starea ei acum.