Anca Serea este mămica eroină din showbiz, după ce a născut cinci copii. Vedeta nu vrea să se oprească aici, Anca Serea este pregătită pentru al șaselea copil, după ce i s-a spus că suferă de o boală și nu mai poate rămâne însărcinată.

Anca Serea era suspectă de endometrioză, boală cronică care afecteaza femeile, mai ales în perioada fertilă (25-40 de ani) şi le face probleme în a rămâne însărcinată. Vedeta era îngrijorată, pentru că anterior i se spusese despre acest diagnostic, şi-a luat inima în dinţi şi s-a dus la doctor ca să verifice acest lucru. După ce a ieșit din cabinet, avea zâmbetul până la urechi, deoarece primise o veste bună.

„Nu-mi vine să cred…pentru că ştiam că am endometrioză, primisem acest diagnostic, şi se pare că nu am chiar endometrioză. Sunt super fericită. Ecografie mi-a ieşit foarte bine. Nu pot să spun momentan dacă sunt însăcinată„, i-a mărturisit Anca Serea soţului ei la scurt timp după ce au părăsit clinica privată la care prezentatoarea a fost consultată.

Cum face amor cu Adi Sînă, într-o casă cu cinci copii

Anca Serea a vorbit despre secretul relaţiei cu Adi Sînă, subliniind faptul că relaţia sexuală are un impact foarte puternic. Vedeta TV a mărturisit că-i place să-şi iubească soţul mai mult seara, însă nu ezită să se abată de la ”regulă” şi să o facă ori de câte ori are ocazia.

”Bineînţeles că am timp. Eu zic că dacă vrei cu adevărat ceva, poţi. Noi avem vacanţe şi de familie, şi de cuplu, şi asta nu înseamnă că eşti un părinte rău. Cred că femeile din România trebuie să înveţe să se iubească şi pe ele. Trebuie să ne iubim la fel ca înainte de căsătorie, pentru că de starea noastră depinde şi starea de bine a familiei. Dacă noi suntem fericite şi mulţumite, atunci şi copiii, şi soţul sunt mulţumiţi. E un lucru foarte important pentru un cuplu să funcţioneze şi înainte, şi după ce are copii. Şi acum Moise doarme cu noi în pat. Ne dorim noi să-l punem acolo între noi, să ne bucurăm, să-i simţim respiraţia, să vedem cum clipeşte. De obicei dorm doi cu noi, dar după ce intră în starea de somn pround, îi ducem în paturile lor, şi bineânţeles că avem timp şi pentru noi Şi dimineaţa, şi seara şi, de ce nu, şi la prânz. Predomină seara, că-s mai clasică. E o regulă să ne luăm vacanţe de cuplu. Acum o să aniversăm doi ani de la căsătorie şi vom pleca la Amsterdam. De cel puţin 3-4 ori pe an plecăm doar noi doi, iar în rest cu copii”, a declarat Anca Serea.