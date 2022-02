Anca Serea, în lacrimi pe Instagram. “O să-mi fie dor de tine!” Ce a pățit prezentatoarea TV

Anca Serea a trecut print-un moment deloc plăcut și a simțit nevoia să-l povestească pe o rețea socială. David, fiul cel mare al prezentatoarei TV, a plecat la studii în Olanda, iar bruneta nu și-a putut stăpâni lacrimile de emoție.

Anca Serea și-a luat, vineri, rămas bun de la fiul ei, David. Acesta a plecat la studii în Olanda, iar despărțirea, chiar dacă temporară, a fost una grea. Prezentatoarea TV a mărturisit că îi va fi foarte dificil să nu-l aibă alături pe băiatul cel mare, de care era foarte apropiată. Speră, însă, ca acesta să fie bine, iar plecarea în străinătate să fie de bun augur.

“Din păcate a venit momentul în care David a trebuit să plece de acasă și ne-am obișnuit cu el vreo lună. E greu și o să am nevoie de câteva zile de recuperare, dar știu că el pleacă acolo unde îi este mai bine și unde își va continua studiile, așa că sper să fie bine”, a declarat Anca Serea, pe o rețea socială.

Anca Serea nu mai poate face copii

Anca Serea și Adi Sînă au de crescut șase copii. Anul trecut, prezentatoarea TV a vorbit cu tristețe despre faptul că nu mai poate deveni mamă în viitor. Medicii au sfătuit-o să se oprească pentru binele ei:

“Adi își dorește foarte mult, eu, sincer… nu că nu mai vreau… nici nu mai pot. Am niște probleme medicale, oarecum, pe care nu le-am trecut de anul trecut. Starea mea de sănătate e mai precară de la anemia aia… Anemia o am de când eram mică, să spun așa, cred că 18 ani. Nu e cazul. Am 41 de ani, e sufucient”, a declarat Anca Serea, potrivit ciao.ro.

