Anca Serea l-a refuzat pe Adi Sînă! Nici nu a vrut să audă de el. Cântărețul a avut de muncit până și-a cucerit partenera de viață

De mai bine de 13 ani, Anca Serea și Adrian Sînă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi și-au construit împreună o familie frumoasă, iar cei șase copii pe care îi au întregesc perfect tabloul. Deși sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și nimeni nu îi vede despărțiți, începutul relației celor doi a fost unul anevoios. Inițial, Anca Serea nici nu a vrut să audă de cântăreț și l-a refuzat din prima.

La vârsta de 29 de ani, Anca Serea a rămas văduvă și cu doi copii. Vedeta a trecut printr-o perioadă grea la vremea respectivă, însă a reușit să se mențină pe linia de plutire. Ulterior l-a întâlnit pe Adrian Sînă, dar la început nu își imagina că poate să fie ceva între ei, așa că l-a refuzat. Cum a reușit artistul să își cucerească partenera?

În urmă cu mai bine de 13 ani, Adrian Sînă era fermecat de frumusețea Ancăi Serea, așa că și-a luat inima în dinți și a abordat-o. După câteva discuții, artistul a îndrăznit să facă și pasul următor și a invitat-o la o întâlnire, însă s-a lovit de un refuz neașteptat.

Se pare că Anca Serea nu l-a lăsat să își facă prea multe speranțe și i-a spus că nu este interesată. Deși a acceptat refuzul fără supărare, Adrian Sînă a avut inspirația să își mai încerce norocul la câteva zile de la refuzul inițial și a avut parte de o surpriză. Anca Serea și-a schimbat perspectiva și a decis totuși să îi dea o șansă.

„Am ieșit la restaurant, a acceptat invitația mea după niște zile în care am insistat cu telefon, cu mesaje și la un moment dat mi-a zis: «Auzi, nu vreau să-ți faci o impresie greșită și aș vrea să rămânem la stadiul acesta și poate ar trebui să-ți vezi de treaba ta».

Probabil că nu era pregătită pentru un date, iar eu nu eram bărbatul potrivit și atunci am zis OK, accept refuzul. Nu știu cum, am mai trimis un mesaj la câteva zile distanță și mesajul ei de replay a fost total în altă direcție de cea pe care o stabilisem deja”, a povestit Adi Sînă, în cadrul unui podcast.