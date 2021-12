Anca Serea nu scapă de probleme de sănătate. “Nu mă simt bine. Sunt epuizată și obosită!” La ce terapie a apelat pentru a-și reveni

Anca Serea se confruntă, în continuare, cu probleme de sănătate. Prezentatoarea TV este epuizată, în condițiile în care analizele îi ies bine. Recent, a apelat la terapia cu acupunctură, în speranța că-și va reveni total.

De Sfântul Andrei, Anca Serea a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat amețeli puternice și s-a putut da jos din pat doar cu ajutorul soțului ei, Adi Sînă. A fost supusă unui CT cranian și mai multor investigații, iar a doua zi a fost trimisă acasă.

Prezentatoarea TV nu se simte, însă, deloc bine, la două săptămâni de când a fost la spital. Între timp, a ajuns la epuizare, de vină fiind, probabil, programul încărcat pe care-l are, după cum chiar ea recunoaște.

“Eu nu mă simt foarte ok. Am o stare de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față. Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine”, a povestit Anca Serea, la un post de televiziune.

Anca Serea face acupunctură. “Sunt rezultate nemaipomenite”

În prezent, Anca Serea se află pe mâinile unui medic cu experiență. Face acupunctură, terapie în care are mare încredere. De altfel, susține că este pe drumul cel bun, după doar trei ședinte.

“Sunt foarte epuizată și obosită. Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit. Nu mai am anemie. Totul este ok. Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a mai precizat prezentatoarea TV vedeta.

