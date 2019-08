Anca Serea, probleme după ce a născut al 6-lea copil: “Nu recomand cezariana, încă am dureri mari”

Anca Serea este foarte fericită că a adus pe lume cel de-al șaselea copil, deși a avut ceva probleme la naștere. Vedeta trebuia să nască natural, la fel ca pe ceilalți cinci copii, însă a întâmpinat dificultăți și a suferit operația de cezariană. În urma acestei experiențe, soția lui Adi Sînă, nu și-a revenit complet, mai are dureri mari și a rămas cu un gust amar.

“Sincer, nu mă așteptam la cezariană, nu eram pregătită. Și mental nu am fost ok, recuperarea grea, dar a trecut. Nu recomand cezariana. Încă mai am dureri mari după operație. Dar sunt optimistă că-mi revin repede. Și sunt foarte fericită pentru tot“, le-a scris vedeta prietenilor virtuali, care au întrebat-o cum se simte.

Cum fac sex Anca Serea și Adi Sînă într-o casă plină de copii

„Casa noastră este plină cu mulți copii voioși (..) însa acest lucru nu înseamnă că trebuie să dispară momentele intime din dormitorul părinților”, a scris vedeta TV.

Potrivit acesteia, existența momentelor intime depinde doar de o mai bună organizare. „Pentru că au vârste diferite, respectiv și programe de somn diferite, devine o reală provocare ca eu și Adi să găsim puțin timp pentru noi doi”, a continuat Anca, conform avantaje.ro.

„Încerc, pe cât posibil, să îmi „aglomerez” doar câteva zile pe săptămână, pentru ca apoi să mă pot bucura alături de cei dragi de mai mult timp liber”, mai spune ea. „Pentru noi, fie după ce adorm copiii, fie dimineța devreme, reușim să ne întâlnim în dormitor”, a mărturisit Anca Serea.

Dar, a continuat Anca Serea, există și o altă rețetă ”de succes”: „Cel puțin o dată la două luni plecăm împreună în afara orașului, dar avem și mini-vacanțe unde nu suntem însoțiți de copii”.