Anca Serea, probleme grave de sărbători: „Am stat la spital toată ziua”. Ce s-a întâmplat cu vedeta

Anca Serea traversează o perioadă dificilă. Soţia lui Adi Sînă a ajuns la spital cu mama sa chiar înainte de Crăciun. Mai mult, bona care avea grijă de copii a fost nevoită să plece, iar vedeta a fost nevoită să rezolve singură toate problemele neprevăzute care au apărut.

Anca Serea este destul de activă pe reţelele de socializare, iar atunci când are timp liber obişnuieşte să împărtăşească cu cei care o urmăresc diferite momente din viaţa sa. Recent, vedeta a recunoscut că a avut o perioadă încărcată şi abia a reuşit să facă faţă tuturor situaţiilor neprevăzute. Mai exact, soţia lui Adi Sînă a ajuns cu mama sa la spital din cauza problemelor de sănătate.

CITEŞTE ŞI: ANCA SEREA ȘI ADRIAN SÎNA, DEZVĂLUIRI NEAȘTEPTATE DESPRE UN POSIBIL DIVORȚ: „PĂI POT SĂ NU PLEC?”

Anca Serea, urmărită de ghinioane de sărbători

Mai mult decât atât, vedeta a recunoscut că se descurcă greu și cu copiii, mai ales că bona a plecat pentru a petrece sărbătorile de iarnă alături de familia ei.

„Eu am stat cu mama la spital la Colentina aproape toată ziua, are o perioadă în care nu se simte foarte bine. Este și a fost o perioadă foarte agitată în viețiile noastre. Așa că astăzi este o zi grea pentru noi, pentru familia noastră… Pentru că bona Leahei, Mery, îngerul protector al familiei noastre, eu așa îi spun, ea va pleca la familia ei. Are 3 fetițe și i-am scris o felicitare, așa că va fi o zi grea. Sperăm să se întoarcă, așă că nu știm cum se va obișnui Leah și cum ne vom obișnui noi cu absența ei.

Ne-a promis că se va întoarce la începutul lunii februarie. Cu siguranță nu va fi simplu pentru noi, mai ales că ne-am obișnuit cu prezența ei. Este un om cu energie foarte bună, foarte dedicată și Leah și copiii o iubesc foarte tare”, a dezvăluit Anca Serea pe Instagram.