Anca Serea, sărbătorită cu fast de ziua ei. Soția lui Adi Sînă a împlinit 43 de ani

A fost zi de sărbătoare în familia lui Adi Sînă și a Ancăi Serea! Prezentatoarea TV a împlinit azi vârsta de 43 de ani. Cu o familie frumoasă și o carieră de succes, lucrurile merg strună pentru vedetă. Ziua specială a fost marcată într-un mod memorabil!

Anca Serea este una dintre cele mai recunoscute și admirate femei din lumea televiziunii din România. Ea este căsătorită cu Adi Sînă, iar cei doi se bucură de fiecare moment petrecut împreună, în special alături de copiii lor, care le aduc bucurie în fiecare zi.

Astăzi, prezentatoarea TV a împlinit 43 de ani. Adi Sînă a dorit să marcheze această zi specială într-un mod care să reflecte aprecierea sa pentru soția sa. Astfel, împreună cu copiii lor, artistul i-a pregătit o surpriză memorabilă vedetei noastre.

Anca Serea este una dintre celebritățile care își implică fanii în evenimentele speciale din viața sa. Recent, ea a împărtășit mai multe imagini pe rețelele sociale cu surpriza pe care familia ei i-a pregătit-o.

„La mulți ani mie! 43 de ani care au trecut că 43 de secunde… Sună amuzant, dar odată cu înaintarea în vârstă veți observa că veți ajunge puțin mai egoiști, va veți gândi puțin mai mult la voi înșivă, la ce va place sau nu va place, la ce va face fericiți, la ce vă doriți sau nu vă doriți de la viață și de la cei din jurul vostru.

Eu îmi doresc să fiu in primul rând sănătoasă, să fiu alături încă mulți ani de familie și de cei dragi sufletului meu, să pot construi visuri, să pot călători, să râd și să plâng, să trăiesc emoții și din când in când să mă odihnesc. Sunt recunoscătoare pentru tot și pentru toți și va mulțumesc vouă, tuturor celor care îmi împărtășiți un gând bun, care mă urmăriți, care mă susțineți și care mi-ați devenit, nu de puține ori, prieteni. Vă îmbrățișez, să avem cu toții un an magic! #happybirthday #43 #magicmoments #luckygirl”, a fost mesajul postat de prezentatoarea TV, pe pagina ei de Instagram.