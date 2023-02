Anca Serea se confruntă, din nou, cu probleme grave de sănătate! Ce i s-a întâmplat vedetei: „Niște simptome foarte urâte și de nedescris”

Anca Serea trece printr-o perioadă destul de grea. Vedeta se confruntă cu noi probleme de sănătate, iar ultimele zile au fost destul de grele pentru ea. Soția lui Adi Sînă aproape a fost imobilizata la pat. Cum se simte acum?

În ultimul timp, Anca Serea a dispărut din mediul online. Fanii s-au întrebat ce se întâmpla cu ea și acum au aflat răspunsul. Se pare că vedeta se confruntă cu noi probleme de sănătate, unele destul de grave. Aceasta le-a mărturisit internauților că în ultimele zile s-a simți extrem de rău. Aproape a fost imobilizată la pat și nu a fost în stare să facă nimic.

Vedea a avut nevoie de îngrijiri, iar mama sa i-a stat alături și a ajutat-o cu tot. Anca Serea a mărturisit că nu s-a mai simțit de mult timp atât de rău, așa că a luat măsuri. Aceasta a făcut un set complet de analize, iar de acum va avea mult mai multă grija de ea, pentru a nu mai ajunge într-o astfel de stare.

„Vă mărturisesc că am avut o perioadă super, super grea. Efectiv, nu am fost atât de activă aici. Am crezut că nu îmi mai revin. Vreau să îi mulțumesc mamei mele că mi-a fost alături în aceste zile. Am avut niște simptome foarte, foarte urâte și de nedescris. Aproape că nu mai vedeam, tensiunea foarte mică, eram foarte amețită tot timpul, am stat numai în pat.

Nu știu cât de mult ați simțit voi, dar am avut un astfel de episod acum trei ani, când am fost diagnosticată cu anemia aceea acută. Astăzi este prima zi în care mă simt mai bine și mi-am propus să mă odihnesc și să am mai multă grijă de mine. Am făcut foarte multe investigații, am început cu o vizită la un medic generalist, apoi am fost la un hematolog, la un endocrinolog”, a povestit Anca Serea, pe Instagram.

„Am căzut pe stradă”

Problemele de sănătate ale Ancăi Serea au început în urmă cu trei ani. La acea vreme, vedeta a avut parte de un episod ce a alertat întreaga familie. Aceasta a căzut din picioare pe stradă și a ajuns de urgență la spital. Medicii i-au făcut numeroase analize și au descoperit mai multe afecțiuni. Anca Serea are tendința de a se epuiza, iar multe dintre probleme de sănătatea cu care vedeta s-a confruntat au fost pe acest fond.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele.

Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, declara Anca Serea.

