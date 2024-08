Anca Țurcașiu e de neoprit! Iubi a ”energizat-o”! La 54 de ani, ca la 20 de ani…

Pe Anca Țurcașiu tot la mare a surprins-o CANCAN.RO, doar că de data asta nu s-a mai afișat cu noul iubit! Singurică a ieșit la piscina resortului unde și-a propus zilele de vacanță și unde a fost plăcut surprinsă de gestul făcut de o admiratoare. Avem imaginile emoționante și vi le prezentăm, în exclusivitate.

Tânără se menține Anca Țurcașiu, dacă o privești, spui că anii s-au oprit în loc. Nicio grijă, cântăreața face sport, nu ratează o zi fără un fitness corect, plus că are o alimetație corespunzătoare. Așa că multe întrebări s-au pus atunci când, după divorț, Anca nu și-a găsit jumătatea. Artista a explicat cum stau lucrurile în viața ei, ce e prioritar, ce mai poate aștepta…

L-a lăsat pe iubi și a predat pe marginea piscinei!

Dar avea să răspundă, până la urmă, și nedumeririi fanilor: a ieșit cu iubitul la mare! CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi la Mamaia, întinși pe șezlong, la odihnă, după ce se sărutaseră în valurile Mării Negre (Vezi AICI detaliile). Este noul iubit, pe care Anca Țurcașiu, prinsă în fapt, avea să-l recunoască pe pagina ei de Instagram.

Revenind la vacanța artistei, să spunem că, ieșind la piscina hotelului la care s-a cazat, a fost ”atacată” de o admiratoare. Binevoitoare, Anca i-a răspuns cu un mare surâs. Dar a rămas surprinsă atunci când femeia i-a făcut un cadou, ceva de suflet, probabil, într-o punguliță. Cântăreața a îmbrățișat-o și i-a mulțumit. Cele două au mai discutat câteva clipe, după care admiratoarea s-a retras și a lăsat-o pe Țurcașiu să se pregătească pentru a le preda, de pe marginea piscinei, ora de sport turiștilor aflați în apă.

Anca Țurcașiu, divorțul după 22 de ani care a marcat-o

Anca Țurcașiu a divorțat, după un mariaj de 22 de ani, de medicul George Cristian, alături de care are un băiat, Radu. Despărțirea a marcat-o enorm pe cântăreața care avea să facă dezvăluiri despre perioada grea prin care a trecut. „N-am avut grijă de mine până la divorț. Am fost căsătorită 22 de ani, am avut grijă doar de ei. Munceam îngrozitor de mult, veneam acasă, munceam, găteam, ziceai că sunt nebună, să le fac eu pe toate. Viața mi s-a schimbat radical de la acel moment.

80 la sută sunt altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă, cu ajutorul oamenilor din preajmă. Trag un semnal de alarmă, astfel. Este important să strigi după ajutor! Dumnezeu îți întinde toate mâinile posibile să te ridici. Sunt liberă să fac ce vreau, când vreau, să spun nu, să plec când vreau eu. Am fost umilită, a trecut timpul și nu mai vreau să fac asta!”, a spus Anca Țurcașiu.

