Anca Țurcașiu, noi detalii despre iubit. Concurenta de la Asia Express n-a mai trăit o asemenea poveste de dragoste: ”Am divorțat amândoi și ne-am regăsit”

Au trecut patru ani de când Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au divorțat, iar vedeta este mai fericită ca niciodată. Acesta și-a găsit liniștea în brațele noului său iubit, pe care îl ține departe de ochii curioșilor. Se pare că bărbatul i-a adus liniște și o face să simtă că trăiește, din nou. Acum, actrița a făcut mai multe declarații despre cel care îi aduce ferciriea.

De ceva timp, Anca Țurcașiu trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Vedeta se iubește cu un bărbat misterios, pe care preferă să îl țină desparte de ochii curioșilor. Deși nu este prea generoasă atunci când vine vorba de a oferi detalii despre noul său iubit, vedeta a vorbit acum despre relația pe care o are. Se pare că aceștia se cunoscu de mai bine de 20 de ani.

Așa cum spuneam, la patru ani de la divorț, Anca Țurcașiu iubește din nou, cu patos. Cel care a reușit să îi aducă zâmbetul pe buze este un bărbat pe care artista îl cunoaște de mai bine de 20 de ani. Până nu de mult, cei doi erau prieteni, fiecare cu câte un divorț la activ, iar acum s-au redescoperit într-o altă manieră.

Acum, Anca Țurcașiu și noul său iubit se bucură de o relație frumoasă, iar vedeta spune că nu a mai fost niciodată atât de fericită. Noul partener o face să zâmbească în permanență și să trăiască emoții puternice.

„Într-adevăr, radiez de fericire. Cred că am râs de la începutul anului până acum poate cât am râs în toată viața mea… Atât de fericită pot să spun că sunt, din toate punctele de vedere. Mă bucur că au făcut furori imaginile, chiar dacă nu sunt atât de clare… Pentru că nu mai vreau să împart fiecare moment personal cu toată lumea.

Despre noul său partener, Anca Țurcașiu are numai cuvinte de laudă și pare că este îndrăgostită până peste cap. Se pare că bărbatul se comportă de nota 10, iar vedeta declară că până acum nu a mai trăit o astfel de poveste de dragoste.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…

E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a mai spus Anca Turcașiu.