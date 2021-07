Andi Constantin, totul despre despărțirea de Ana Bene: „Sunt aici pentru judecata voastră”

Povestea de iubire înfiripată în Turcia între Andi Constantin și Ana Bene nu a durat prea multă vreme. Cei doi și-au spus adio și își continuă viața pe drumuri separate, dar au doar cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt. Burlacul a fost cel care a dezvăluit de ce s-a ajuns în această situație.

Deși în timpul competiției, Andi și Ana păreau să aibă o adevărată conexiune și să fie capabili să-și înțeleagă nevoile unul altuia, iată că, realitatea a fost alta. După terminarea competiției, cei doi nu au petrecut prea mult timp împreună și asta pentru că deși se aseamănă din multe puncte de vedere, asta nu le-a garantat succesul relației.

Imediat după ce s-a aflat despre faptul că Ana și Andi nu mai formează un cuplu, o parte din fanii emisiunii au sărit să-l judece pe burlac pentru alegerea făcută și să nu le pese prea mult de motivul real al despărțirii, astfel că Andi s-a simțit dator cu o explicație:

”Vreau să îi mulțumesc acestei femei, pentru răbdarea, puterea și bunăvoința pe care o poartă în ea! Știu, există unele persoane, care ar fi făcut totul mai bine ca mine. Persoane care ar fi ales altfel decât mine, persoane pentru care, de pe canapeaua lor, totul părea mai ușor.

Nu îmi cer scuze că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor voastre, a celor puțini și vehemenți, ci vă rog doar, să vă îndreptați acele frustrări, către mine și nu către ea.” , a scris Andi pe Instagram.

Andi se supune „judecății” internauților

Mai mult decât atât, Andi Constantin a ținut să precizeze că dintre ei, cel care, poate, a greșit a fost chiar el. Nu pentru că n-ar fi fost sincer, ci pentru că a făcut ceea ce a simțit.

”Ea nu are nici o vină, nu cunosc persoană mai bună ca ea. În schimb eu, dacă sunt vinovat de ceva, este că am făcut ceea ce am simțit și dacă pentru asta sunt de condamnat, atunci sunt aici pentru judecata voastră.”, a mai spus el.

Sursă foto: captură video