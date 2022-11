Andi Moisescu, îndrăgostit de Rapid! Ce cadou a primit din partea conducerii clubului alb-vișiniu. „Atmosfera din Giulești…” | FOTO

Andi Moisescu, prezentatorului de la „Apropo TV”, s-a îndrăgostit iremediabil de Rapid. Acesta a fost prezent la derby-ul alb-vișiniilor cu CFR Cluj și a rămas impresionat de atmosfera pe care a întâlnit-o în Giulești.

Andi Moisescu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind de ani buni angajat al postului Pro TV. În timpul liber, de câteva luni, acesta preferă să se relaxeze pe stadionul Rapid – Giulești, la partidele echipei antrenate de Adrian Mutu.

„Atmosfera din Giulești te ia din prima”

La finalul săptămânii trecute, Andi Moisescu a susținut din tribune Rapidul în derby-ul cu CFR Cluj și a avut numai cuvinte de laudă la adresa galeriei din Grant.

„Atmosfera din Giulești te ia din prima si nu-ți mai dă drumul, îți cam vine să te întorci„, a declarat Andi Moisescu.

Altfel, pe 20 octombrie, Andi Moisescu a împlinit 50 de ani, iar conducerea Rapidului nu l-a uitat, oferindu-i un tricou personalizat.

Când a fost pentru prima dată Andi Moisescu pe stadion

„Nu cred că aveam mai mult de 3-4 ani, atunci când am fost dus pentru prima oară pe un stadion de fotbal. Era un meci al Farului Constanța. Poate e bine să precizez. Deși m-am născut în București, copilăria mi-am petrecut-o în Mangalia, la bunici. Nu știu ce s-a întâmplat, dar mi-a plăcut și mi-a rămas în memorie și azi ziua cu pricina. De atunci am început să urmăresc meciuri de fotbal„, a mărturisit, în urmă cu mai mulți ani, Andi Moisescu.

„Eu am fost suporterul echipei Sportul Studențesc. Spun am fost, pentru că astăzi clubul nu mai există. În vremurile bune am învățat însă un lucru. Să nu mă enervez la înfrângeri (specialitatea noastră), să mă bucur la egaluri și să rămân mut în fața victoriilor. Așa încât pentru mine, cea mai neagră zi a unui fan de fotbal nu există„, a mai spus prezentatorul TV.