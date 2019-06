Andone visează să facă din FCSB „Liverpool de România”: „Vom juca 4-3-3!”

Bogdan Andone a declarat la instalarea ca antrenor al FCSB că pentru el este o mare provocare să-i pregătească pe roș-albaștri. fostul secud al lui Mihai Teja visează să facă din trupa lui Gigi Becali „Liverpool de România”, afirmând că intenționează să mizeze pe același sistem pe care îl utilizează și Klopp la „cormorani”.

„Această veste am primit-o cu încredere, cu entuziasm. Mă aşteptam să vedem programul echipei, eu fiind încă un an sub contract cu clubul. Înseamnă o mare provocare, sunt convins că vom forma o echipă puternică, avem jucători de calitate şi vrem să formăm un grup unit, o echipă agresivă, care să încerce să câştige cât mai multe meciuri şi să ne îndeplinim obiectivele. Îmi place sistemul 4-3-3 și așa vom juca”, a declarat Bogdan Andone.

Mihai Stoica, directorul sportiv al clubului a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Andone și a spus că decizia de a-l numi antrenor îi aparține exclusiv lui Gigi Becali.

„Cea mai mică temere a mea este că Bogdan nu se va impune în vestiar, se va impune cu certitudine”, a afirmat Stoica.

Finanțatorul FCSB s-a artătat convins că a făcut cea mai bună alegere și a ținut să precizeze că varianta Edward Iordănescu a picat mai mult ca sigur deoarece acesta nu a vrut să-și achite clauza de reziliere cu Gaz Metan de 120.000 de euro.

„Dumnezeu i-a deschis drumul lui Bogdan Andone. E șansa lui. El își va alege secundul, iar jucători îi aduc ce vrea din țară darnu cred că mai aduc, că nu am ce să aduc. Dacă vrea ceva îi fac toate poftele dar să aibă grijă. Totodată vreau să vă spun că se va schimba atitudinea mea și aparițile mele la televizor. Am 61 de ani, am nevoie de liniște. Nu e bine să apar eu Becali mânios și supărat duă meci. Nu va mai fi așa. Dacă pierde echipa să nu mă sunați. Dacă câștigă, să mă sunați. Obiectivele sunt Europa League, campionat, Champions League”, a declarat Gigi Becali.