Andra își sărbătorește ziua de naștere la Roma! Ce cadouri a primit artista. „Vă mulțumesc din suflet…”

Este zi de sărbătoare în familia Măruță. Andra împlinește astăzi vârsta de 35 de ani. Artista a primit cadouri și urări încă de la prima oră a dimineții și s-a arătat încântată de toată atenția pe care o primește. Cum sărbătorește vedeta?

Pentru a marca momentul așa cum se cuvine, Andra și familia ei au plecat într-o vacanță în Italia. Așa că vedeta își sărbătorește ziua la Roma, acolo unde se află alături de Cătălin Măruță, David și Eva. Dis de dimineața, Andra a fost trezită cu urări și cadouri. Vedeta le-a arătat internauților că a primit flori, tortul a venit și el încă de dimineață, iar surprizele au continuat să apară.

„Bună dimineața! De la 12 am început să primesc foarte multe mesaje și am primit cadoul de la copilașii mei. Am fost foarte bucuroasă și emoționată și vă mulțumesc din suflet. Nu știu când au trecut anii ăștia, dar au trecut foarte frumos, alături de oameni minunați care sunt alături de mine mereu. Vă pup și vă iubesc pe toți! Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le primesc”, a spus Andra.

(CITEȘTE ȘI: ANDRA A RENUNȚAT LA RUȘINE! ARTISTA S-A FOTOGRAFIAT ÎN COSTUM DE BAIE CU CĂTĂLIN MĂRUȚĂ ȘI COPIII)

Ce cadouri a primit Andra?

Primele cadouri pe care artista le-a primit au fost cele de la David și Eva. Ca de obicei, cei mici au fost foarte atenți și au vrut să îi facă Andrei o surpriză pe cinste. Astfel, Eva i-a dăruit mamei sale o pereche de cercei, iar David o brățară.

Pe lângă ziua de naștere a Andrei, mai există un alt motiv de sărbătoare în familia Măruță. Cântăreața le-a mai spus urmăritorilor din mediul online că tot astăzi se împlinesc 13 ani de când ea și Cătălin Măruță s-au căsătorit.

„La mulți ani de două ori pentru că astăzi împlinim 13 ani de când ne-am căsătorit. La mulți ani, Cătălin! Te iubesc”, a mai spus Andra.

(VEZI ȘI: ANDRA ŞI CĂTĂLIN MĂRUŢĂ SĂRBĂTORESC 13 ANI DE RELAŢIE! CUM AU FOST SURPRINŞI CEI DOI)

Sursa foto: Instagram