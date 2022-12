Andra Măruță, dezvăluire neașteptată după concertul de la Sala Palatului: ,,Am un singur regret...

Andra (36 de ani) este un artist complet, însă, în spatele imaginii impecabile stă o adevărată armată de profesioniști. Dar, cel mai dedicat și implicat ”partener” este Cătălin Măruță (44 de ani), soțul ei. Artista a devăluit ce regret o bântuie, după concertul pe care l-a susținut la Sala Palatului.

Andra reușește, de fiecare dată, să umple până la refuz sălile în care concertează, însă, munca, din spatele concertelor memorabile pe care le susține, este una titanică. Cătălin Măruță este cel care se află în umbra artistei și cel care face orice pentru soția lui, inclusiv pe partea profesională.

Andra Măruță: ”A fost o perioadă foarte grea pentru el”

În cadrul unui interviu, artista a dezvăluit marele regret pe care îl are atunci când vine vorba despre soțul ei. La finalul unui spectacol de la Sala Palatului, emoționată și fericită că totul a ieșit conform planului, Andra a uitat să-i adreseze mulțumiri celei mai importante persoane.

„Am un regret, că nu i-am mulțumit pe scenă! Ăsta e singurul meu regret. Am uitat să-i mulțumesc lui. În fiecare seară timp de două luni a stat…Eu și cu David adormeam, iar el până la un trei-patru dimineața stătea numai pe mail-uri. Jur! A fost o perioadă nu grea, ci foarte grea pentru el!”, a spus Andra Măruță într-un video pe TikTok, referindu-se la perioada când a avut concert la Sala Palatului.

Cătălin Măruță se ocupă de tot ceea ce ține de parte nevăzută din concertele Andrei. Prezentatorul TV s-a simțit dator să contribuie la cariera Andrei, motiv pentru care a preluat majoritatea responsabilităților.

”Andra își face treaba impecabil, toată lumea știe ce are de făcut. Eu ce fac? Știam tot din Sala Palatului. Știam fiecare priză unde este, costume, decor, câte scaune sunt etc. Cu cât treceau zilele presiunea era tot mai mare pe mine. Eu trebuia să alerg și să echilibrez lucrurile. Nu mai puteam la un moment dat. Vorbeam cu Alex de la sunet și îmi spunea niște denumiri de Doamne ferește. Am vrut ca totul să fie impecabil și să nu existe niciun compromis”, a spus Cătălin Măruță.

Pe lângă dedicarea și implicarea de care a dat dovadă, Cătălin Măruță a reușit să țină departe de Andra toate situțiile tensionate și toate problemele.

„M-a menajat. Nu am știut foarte multe lucruri, le-am aflat abia după. Și mi s-a părut extraordinar că a putut să țină departe de mine lucrurile aste care s-au întâmplat, ba că s-a ars un bec, ba că nu știu ce a picat. Toate lucrurile astea le-am aflat abia după concert”, a mai spus Andra.

Andra și Cătălin Măruță sunt căsătoriți de 14 ani. Cei doi au împreună doi copii, pe Eva și David. S-au căsătorit religios în anul 2008, pe 23 august, chiar de ziua artistei. Cununia civilă a avut loc în data de 10 august 2008. Nunta, la care au participat aproape 800 de invitați, a avut loc la Târgu Jiu.