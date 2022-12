Andra Măruță și Raluka fac parte dintre artistele de top din România. Niciuna nu mai are nevoie de prezentare. CANCAN.RO a aflat, însă, că acestea nu se ”halesc” sub nicio formă. Pentru că la mijloc este un bărbat! V-am stârnit interesul? Site-ul nr. 1 din România are informații în exclusivitate! Aflați, în continuare, cine este masculul care le-a învrăjbit pe cele două cântărețe. Rivalitate mare, nenicule! START popcorn!

Balkanic este un proiect de echipă, cu care Raluka este în colaborare de mai bine de trei ani. În această perioadă au avut mai multe concerte și evenimente în aproape toată țara. Banii au curs gârlă! A venit, însă, momentul în care Raluka a fost invitată să susțină o reprezentație la o nuntă. Doar că nu avea chitarist. Și a apelat, logic, la Ștefan Postoronca.

Bătaie de chitarisul de la Balkanic

Chitaristul a acceptat, însă i-a precizat că, în aceeași zi, trebuie să fie prezent la un eveniment cu Andra, altă artistă cu care cei de la Balkanic colaborează. Soția lui Cătălin Măruță a aflat, însă, de “combinație” și s-ar fi simțit jignită. Potrivit surselor CANCAN.RO, Andra ar fi luat foc și i-a dat decisiva rivalei. L-ar fi ținut pe Ștefan Postoronca peste program, doar pentru ca acesta să nu meargă la nunta unde trebuia să cânte Raluka. Mai mult, aceasta i-ar fi reproșat artistului faptul că vrea să o ”traducă” profesional cu Raluka. Invidia e mare, ce să faci? Andra nu a uitat că artiștii de la Balkanic au apelat mai mult la Raluka!

Andra – Raluka 1-0. Urmează revanșa?!

Rămasă fără Ștefan Postoronca, Raluka a găsit rapid soluția. Unde a avut nevoie de chitară, a apelat la laptop 😊. Asta, da, idee! În tot acest timp, credem noi, Andra și-a frecat mâinile de bucurie pentru lovitura pe care i-a dat-o rivalei tradiționale, Raluka. Andra are, pentru moment, 1-0. Cu siguranță, Raluka va forța remiza în perioada următoare.

Ca de obicei, CANCAN.RO urmează să vă țină la curent. Cert este că între artiste a început un război în toată regula. Rămâne de văzut cine va câștiga disputa.