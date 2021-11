Andra Măruță VS Delia Matache | Care e mai bogată: vedeta Pro TV sau jurata Antena 1?!

Andra Măruță și Delia Matache sunt două vedete foarte apreciate și iubite de public. Pe de o parte, telespectatorii Pro TV se bucură de prezența Andrei Măruță, mai ales în show-urile postului, iar, pe de cealaltă parte, urmăritorii sunt cu privirile ațintite la TV când Delia Matache jurizează show-ul de la Antena 1. Însă, care dintre cele două vedete este mai bogată?

Atât Andra Măruță, cât și Delia Matache au reușit să își strângă, de-a lungul timpului, un public generos. Cele două au o carieri inegalabilă în industria muzicală din România și, de asemenea, reușesc să facă față programului încărcat pe care îl au: filmări, concerte, evenimente, lansări de piese noi, diferite proiecte în televiziune. Și, evident, de-a lungul timpului au reușit să strângă sume importante de bani din munca pe care au depus-o.

Ce avere are Andra Măruță

De-a lungul timpului, Andra Măruță a reușit să strângă o avere considerabilă, câștigând sume importante de bani din concerte, evenimente, televiziune și contractele de imagine pe care le are. Cântă despre dragoste, familie și chiar și bani. Cântăreața este considerată una dintre cele mai bune voci feminine din țară. Alături de soțul ei, Cătălin Măruță, au reușit să își construiască o familie. Amândoi muncesc, au programul încărcat și fac față, împreună, obstacolelor ce le apar în cale.

Având în vedere longevitatea pe care o au cei doi în televiziunea din România, Andra și Cătălin Măruță au reușit, de-a lungul anilor, să strângă bani și să își facă o casă împreună. Mai mult decât atât, prezentatorul de la Pro TV a și mărturisit că a făcut investit într-un start-up în care crede foarte mult, iar valoarea va crește, pe măsuri ce timpul va trece.

Ce salariu are Andra Măruță

Cât despre partea salarială, Andra Măruță câștigă mii de euro lunar, doar din televiziune. Punând laolaltă și sumele importante de bani pe care le câștigă de la concerte și evenimente, vedeta Pro TV se poate mândri cu sume de peste 10.000 de euro lunar.

Soția prezentatorului TV Cătălin Măruță ar primi, lunar, în jur de 10.000 de euro, având în vedere poziția de jurat pe care o are la masa ”Românii au Talent”. Iar atunci când are concerte în țară sau în străinătate, tarifele pot ajunge și la suma de 6000 de euro. Un concert are două ore, iar, la un calcul minuțios, acest lucru înseamnă că Andra câștigă 50 euro / minut. Adică aproximativ 300 lei. De asemenea, cântăreața mai strânge bani și din contractele de imagine pe care le are cu diferite branduri.

Ce avere are Delia Matache

Pe de altă parte, nici Delia Matache nu se lasă mai prejos, când vine vorba despre sumele pe care le încasează și averea pe care o deține. Vedeta de la Antena 1, jurată în cadrul emisiunilor ”iUmor” și ”X Factor”, a reușit, de-a lungul timpului, să își strângă o mică ”comoară”. Chiar dacă anul 2020 a fost foarte greu, din multe puncte de vedere, mai ales financiar și medical, Delia a reușit să câștige bani. Având în vedere faptul că evenimentele și concertele au fost anulate sau amânate în pandemie, artiștii s-au îndreptat, mai mult ca niciodată, spre mediul online.

Delia Matache deține o firmă pe numele ei, iar în anul 2020 a reușit să aibă venituri totale de aproape 9 milioane de lei, iar profitul s-a ridicat la peste 4 milioane de lei, potrivit informațiilor. În conturi, a reușit să încaseze 1,96 milioane de lei, iar de la partenerii de afaceri a recuperat sume în valoare de 1,97 milioane de lei. De asemenea, nu se trece cu vederea nici casa pe care o deține, alături de soțul ei, un penthouse în valoare de aproape 3 milioane de lei.

Ce salariu are Delia Matache

Cât despre salariu, nici Delia Matache nu se lasă mai prejos! Și artista are încasări de mii de euro, mai ales din concerte și evenimente, aflându-se chiar în topul artiștilor preferați de români, alături de Andra Măruță.

Pe de altă parte, nici salariu încasat de la Antena 1 nu este unul mic. Potrivit unor speculații din presă, artista ar încasa 100.000 de euro. Și soțul ei, Răzvan Munteanu, câștigă bine. Omul de afaceri deține șase localuri în Centrul Vechi.

Pentru o sumă ”modică” cuprinsă între 15.000 și 19.000 de euro, plus TVA, Delia se ”încumetă” să cânte la un spectacol, susținut în cluburi, aer liber, în mall-uri sau la petrecerile corporatiste.

În condițiile în care evenimentul are loc în afara Capitalei, echipa trebuie să asigure cazare, la un hotel de 4 stele, mai exact 5-6 camere duble și 3 single, plus masa pentru 11-13 persoane. Pentru un show complet, cum este ”Acadelia”, care a avut 28 de colaboratori, suma a fost de 29.000 de euro, cu tot cu TVA, pentru 70 de minute.

Pe de altă parte, Delia încasează bani și din Youtube. Canalul artistei produce între 1600 și 25.600 de dolari, lunar.

Sursă foto: arhivă