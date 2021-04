Andra și Cătălin Măruță, „terorizați” de micuța Eva „Ne amenință”

Eva Măruță își „terorizează” părinții de câteva luni din cauza faptului că aceștia nu vor să-i cumpere un cățel. Micuța a devenit virală pe internet într-un video, în urmă cu ceva vreme, când își ruga tatăl să-i achiziționeze un animal.

Eva se pare că nu a renunțat deloc la dorința ei arzătoare de avea un animal de companie, așa că, de câte ori are ocazia, le propune diverse variante Andrei și lui Cătălin pentru a-i lua un cățel. Cântăreața a mărturisit că fetița a trecut la amenințări, văzând că nu se poate cu vorba bună.

”Eva ne tot amenință, că are bani din reclamă, că i-a făcut o reclamă și îi zice în fiecare zi lui taică-su de ce nu-mi cumperi, că am bani din reclamă. De un an tot asta zice, așa că..din banii de reclamă probabil că o să îi cumpăram un câine”, a spus Andra la Radio Zu.

Eva Măruță a ajuns la inimile tuturor internauților cu clipul în care îi cerea lui Cătălin un cățel, spunând că „nu vrea nici Balecianga, nici Gucci, doar un câine”.

“Vreau un căţel, un Husky sau orice alt câine. Baţi din palme şi gata! Sau te duci la mall şi cumperi unul. Dacă nu, îţi dăm noi bani pentru că avem. Avem mulţi bani”, i-a spus Eva tatălui ei celebru.

“Eu vreau un Pomeranian. Eu zic să facem aşa: plătim noi jumate şi tu jumate şi luăm câine”, a spus şi David.

Totul a pornit după ce în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță a avut invitată o femeie care avea 11 dalmațieni.

Eva a mai încercat câteva negocieri și a spus că e pregătită să își dea toți banii și telefonul mobil pentru un cățel. Cătălin Măruță le-a spus celor doi că abia și-au cumpărat telefon.

”Dacă ne-am luat telefon, ce? Cu el putem să vorbim, dar noi vrem și câine”, a spus micuța.

