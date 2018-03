Andra și-a făcut planurile de Paște! ”Un grătar, ouă umplute, muzică bună”

Îndrăgita Andra a obosit să-și petreacă sărbătorile departe de familie, așa că de Paște va face o excepție. Cântăreața a renunțat la toate aranjamentele și concertele pentru a-și petrece timpul alături de cei doi copii și de soțul ei, realizatorul TV Cătălin Măruță.

David, Eva, dar și Cătălin sunt pe lista de priorități a Andrei, pentru sărbătorile pascale. Artista vrea să-și petreacă timp de calitate în familie, a mărturisit ea într-o emisiune TV. Deja rolurile sunt stabilite, iar pregătirile, în mare, făcute!

“Vom fi împreună, un grătar, ouă umplute, muzică bună. Până într-o vârstă voiam să plec. Acum s-a acumulat oboseală, am avut activitate, am repetat mult pentru concerte, n-am avut timp de odihnă. Am nevoie să stau în familie…” a spus Andra.

Solista s-a gândit serios să-i implice pe cei mici în pregătirea mesei. ”Am şi cuţite pentru copii şi îi pun şi pe ei să mă ajute… pe Eva să facă maioneza şi să simtă că o ajută şi ea pe mami. Sunt lipiţi de mami, acum am emoţii. David a plecat în tabără trei zile, am încredere… Au învăţat să fie independenţi… Sper că aşa cum am petrecut eu sărbătorile când eram mică sunt aşa cum le petrec acum copiii mei”, a adăugat cântăreața.