Andra Volos susține că în viața ei nu a avut iubiți bărbați cu bani! Ba chiar mai mult, ea i-ar fi întreținut financiar pe partenerii ei. O fi adevărat? O fi doar imaginație? Doar sexoasa bruneta și foștii ei știu adevărul. Pentru a-și rotunji și mai mult veniturile, sexoasa are planuri mari și vrea să dea lovitura în Italia. CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă în exclusivitate!

Andra Volos vrea să treacă la următorul nivel! Speră să dea lovitura în televiziune, în Italia! Și înțelegem de ce! Dacă frumoasa româncă spune adevărul și ea a fost cea care aducea banii în relațiile ei anterioare, atunci are nevoie să de surse de venit serioase. Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a vorbit despre relațiile eșuate din viața ei și a făcut o dezvăluire care îi lasă muți pe majoritatea bărbaților. Deși aceștia din urmă râvnesc pentru atenția Andrei, se pare că pot avea motive de bucurie. Indiferent dacă au sau nu sume de ordinul zecilor de mii, pot să atenteze la inima șatenei, mai ales că, aceasta este singură de ceva timp.

Întrebată de CANCAN.RO dacă ar putea fi cu un bărbat care ar câștiga mai puțin decât ea, Andra Volos a răspuns: ”Majoritatea au fost întreținuți de mine. Am avut doar experiențe de astea proaste și una de 4 ani în care l-am îmbrăcat, l-am aranjat, dar dacă mă gândesc bine, da, aș putea să fiu în continuare cu cineva care ar câștiga mai puțin decât mine că așa mi-e firea. Dar totuși, cred că e un minus că de acolo intervine frustrarea din partea amândurora. Nu-mi doresc să fie persoană publică, nu am de astea”.

„Important e să mă înțeleagă și să mă sprijine”

Gusturile Andrei în materie de bărbați s-au schimbat. Dacă înainte își dorea un bărbat frumos, poate exagerat de frumos, acum, pentru Andra contează ca cel de lângă ea să o sprijine în tot ceea ce face și să o respecte.

„Îmi doream să fie cel mai frumos. Acum na, îți dai seama că mi-aș dori să aibă și frumusețe că nu aș vrea să dorm lângă un urât, că na, eu nu pot să fiu drăguță și el urât, dar nu contează doar frumusețea. Important e să mă înțeleagă și să mă sprijine, să știu că e acolo pentru mine, să mă respecte, să muncim unul pentru celălalt” , a declarat fosta concurentă de la Puterea Dragostei, Andra Volos.

„Dacă tot mi-am făcu un nume”

Mai mult decât atât, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu și-a luat inima în dinți și a plecat în Italia, pentru a locui acolo împreună cu familia și prietenii săi. Odată cu plecarea sa, Andra Volos are planuri mari. Vrea să se axeze pe o carieră în televiziune.

”Pur și simplu vreau să încerc ceva în afară. Și am zis că vreau să încerc dacă tot am pornit pe drumul ăsta să nu dau înapoi. Dacă tot mi-am făcut un nume, oarecum pot să mă duc la orice emisiune, dar acolo (n.r. în Italia) o să fie mult mai greu, fiind ceva nou, chiar dacă am o experiență și vreau să mă duc acolo. Gen Big Brother, tot de astea așa. Dar acolo sunt mult mai urmărite, e altceva”, a încheiat Andra.

