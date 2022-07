Andra Volos a dat cărțile pe față! Relația dintre ea și fostul său iubit, Bogdan Mocanu, este departe de a fi una agreabilă. Au dat nas în nas, recent, într-un restaurant din Captitală, „Templul Soarelui”, deținut de prietena lor comună, Melisa. După câțiva ani de la despărțire, însă, deși s-ar fi crezut că lucrurile între ei au intrat pe făgașul normal, Bogdan Mocanu nu este de aceeași părere. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” și vă prezintă dezvăluirile, în exclusivitate!

Povestea de dragoste dintre Andra Volos și Bogdan Mocanu a fost una cu năbădăi. S-au iubit, și-au făcut planuri de viitor, ba chiar s-au mutat împreună, s-au despărțit, iar s-au împăcat, dar ruptura avea să fie definitivă. Însă, la 3 ani de la despărțire, focul încă mocnește, iar ceva a rămas nerezolvat, cel puțin asta este părerea protagonistei Andra.

După cum a mărturisit chiar ea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, recent, cei doi s-au ciocnit pentru prima oară după despărțire, însă întâlnirea nu a decurs așa cum s-ar fi așteptat.

Mai exact, de dragul perioadei în care au acumulat amintiri împreună, șatena a bănuit că va primi măcar un salut prietenesc din partea fostului său iubit. Acest lucru nu s-a întâmplat, deși Andra a dat uitării perioada nefastă în care și-au spălat rufele în public, iar susținătorii acumulați în timpul emisiunii „Puterea Dragostei”, la care au participat împreună, au fost împărțiți în două tabere.

„Mi-a zis că se gândesc la mine”

Relația pe care Andra Volos a avut-o cu părinții lui Bogdan Mocanu în perioada în care cei doi au format un cuplu a rămas neclintită chiar și după despărțire.

După cum detaliază chiar ea, recent, aceștia i-au mărturisit că se gândesc la ea, ba chiar și-au creeat un obicei din a purta conversații o dată pe lună.

„Am vorbit cu părinții lui zilele astea, că mai vorbim. Eu cu maică-sa mai vorbim că ne dăm like-uri pe Instagram, pe Facebook și chiar am întrebat-o ce face, cum este… mi-a zis că super bine, familia… mi-a zis că se gândesc la mine. Familia se referă la… nu știu, la bărbatul ei, la tatăl lui Bogdan. Eu chiar am rămas în relații foarte bune cu ei și îi respect și tot timpul am spus că o să-i respect și am să-i salut și o să le vorbesc dacă e să-i văd pe stradă.

Ne mai spunem «Crăciun fericit!», «Sărbători frumoase!”, o dată la lună ei mă întreabă ce face mama, dacă e bine, eu îi întreb ce fac ei, am rămas în relații bune, chiar am vorbit acum 3 zile, 4 zile”, a dezvăluit Andra Volos.

„S-a ridicat și a plecat pe loc”

În schimb, nu se poate spune același lucru și despre situația dintre ea și fostul iubit. „Nu cred că e genul să… că uite, cu un alt fost de-al meu cu care am stat 5 ani, dacă e să ne vedem pe stradă vorbim, ne salutăm… Ori mai e ceva neconsumat acolo, ori caracterul lui e așa și nu vreau să… Eu nu sunt genul să port ură sau să port pică, dacă pot pe cineva să ajut…

Intrasem într-un restaurant acum o lună, eram la «Templul Soarelui», la Melisa, prietena mea și era și el acolo, după 3 ani… nu l-am văzut la față 2 ani și ceva, nu știu cât a trecut de când nu l-am mai văzut și l-am văzut acolo acum o lună, era cu Nikolas Sax, cu prietenii și când am ajuns la masă… Bine, inițial m-am pus la masa de lângă, logic, că nu m-am pus la masa lui. Și s-a ridicat și a plecat pe loc, adică nu… nici măcar să salute, sau nici măcar Nikolas Sax care e prietenul nostru comun și ne salutam… S-au luat toți și au plecat răbufniți așa, sau el a fost răbufnit nu știu de ce…

Cica am încercat eu probabil în capul lui să mă duc eu la restaurant. Unu la mână este restaurantul prietenei mele foarte bune și el a cunoscut-o prin mine, nu e ca și când m-am dus acolo ca să-l văd pe el, nici n-am știut că o să fie el acolo”, a continuat Andra Volos.

„Din partea mea n-a mai rămas nimic neconsumat”

Andra avea să fie surprisă, însă, că nu a fost băgată în seamă de Nikolas Sax, prezent în incinta localului, nimeni altul decât prietenul lor comun. Pe Bogdan îl înțelege că nu a salutat-o și știe și motivul pentru care nu a făcut-o.

„Din partea mea n-a mai rămas nimic neconsumat. Omul care fuge de probleme e ăla care ascunde ceva. Ori nu vrea că e ceva, în sensul că ține ură, ori că e puțin frustrat pe o fază și nu poate să treacă încă peste și atunci vrea să scape. Chiar nu m-am gândit la chestia asta, m-am gândit că poate… adică, inițial când i-am văzut, cel puțin mă așteptam la Nikolas Sax să mă salute, dar…

Bine, nici eu nu le-am dat ocazia, în sensul că nu m-am uitat spre ei sau… și plus că ăla care intră în restaurant salută primul și eu am salutat-o direct pe prietena mea, m-am pus la masă cu ea, ea fiind acolo sigură. Nu am stat acum să mă întorc «Bună, bună, ce faceți?», dar… nu știu, mă așteptam probabil să mă salute, nu de la el că n-am așteptări de la el, dar de la Nikolas Sax care e prietenul nostru comun și tot timpul am ieșit împreună și am intrat pe live-uri tot timpul în ultima perioadă”, a încheiat Andra Volos.

