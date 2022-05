Reacţia lui Bogdan Mocanu după ce presupușii agresori au fost duși la audieri: „Nu pot să mă bucur la răul nimănui”

Reacţia lui Bogdan Mocanu după ce presupușii agresori au fost duși la audieri. În urmă cu două săptămâni, Bogdan Mocanu a fost atacat într-un club de fițe din Mamaia de doi indivizi. Acesta a fost rănit destul de grav la braţ, însă nu a depus plângere împotriva celor care l-au atacat. Cu toate acestea autorităţile s-au autosesizat, iar bărbaţii au fost duşi la audieri.

Bogdan Mocanu a fost grav rănit într-un club de pe litoral de doi bărbaţi. Aceştia au fost prinşi şi duşi la audieri. Mai mult, în casă agresorilor au fost găsite mai multe arme albe, cuțite, dar și macete.

Cântăreţul nu a depus plângere împotriva celor doi, ba mai mult susține că s-a împăcat cu cei cu care a avut conflictul în Mamaia.

„Nu pot să mă bucur la răul nimănui, probabil, Poliția s-a autosesizat și de celelalte fapte care au fost din conflictul din seara respectivă. Știți foarte bine că eu nu am depus plângere legat de ce mi s-a întâmplat mie și probabil i-a chemat să dea declarații cu privire la tulburarea liniștii publice și cea mai fost acolo.

M-am împăcat cu băieții cu privire la conflictul nostru. Eu am fost chemat săptămâna trecută la Poliție pentru dosarul cu tulburarea liniștii publice. M-am împăcat cu băieții și suntem ok. Am rezolvat-o cum am știut mai bine și cum ar fi trebuit rezolvat un astfel de conflict, ei nici nu știau cine sunt la momentul potrivit. A fost o neînțelegere la mijloc, bine că am rezolvat-o și că nu s-a întâmplat nimic rău”, a declarat Bogdan Mocanu în exclusivitate la Antena Stars.

Interlopii au negat că l-au rănit pe Bogdan Mocanu

Sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Investigații Criminale, au fost organizate trei descinderi, care au avut loc în județele Călărași, Ilfov și București.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite mai multe arme albe. Este vorba despre săbii, macete, cuțite, castete și un box, pe care se presupune că indivizii le foloseau cu ocazia unor lupte de stradă.

Conform polițiștilor, doi bărbați au fost conduși la audieri și mai apoi reținuți pentru 24 de ore. Conform unor surse judiciare, cei doi se numesc Victor Barbu și Costel Argint și nu ar reprezenta figuri cunoscute ale lumii interlope.

Aceștia au recunoscut că s-au certat cu Bogdan Mocanu, însă au negat faptul că vreunul dintre ei l-ar fi atacat, pe cântăreț, cu o armă albă.

Sursă foto: Instagram