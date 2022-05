Bogdan Mocanu, în pericol să rămână fără braț, după ce a fost tăiat cu maceta. “Am încărcat poza cu rana pe un grup din America. Dacă se infectează...”

Bogdan Mocanu (26 de ani) este în pericol să rămână fără braț, după ce a fost tăiat cu maceta într-un club. Artistul îl arată cu degetul pentru toată situația pe medicul din Constanța care i-a acordat primul ajutor. În prezent, fostul concurent de la „Puterea Dragostei” este pe mâinile doctorilor de la Spitalul Floreasca din Capitală.

Bogdan Mocanu a recunoscut că a ajuns la spital puțin mai recalcitrant din cauza situației prin care a trecut, dar susține că medicul din Constanța nu și-ar fi făcut treaba corespunzător și care, la rândul lui, i-ar fi răspuns pe un ton ridicat.

“În momentul de față, rana nu prea arată bine, pentru că am ajuns la Urgențe, am ajuns puțin recalcitrant și, sincer, am vorbit cam urât cu medicii de acolo, în schimb era datoria lor să își facă treaba bine, și tocmai de asta am fost și supărat, la momentul respectiv. Medicul care m-a cusut a fost un pic mai recalcitrant, să zic așa. Nu mă deranjează că a fost recalcitrant medicul cu mine, ci pur și simplu mă deranjează că nu și-a făcut treaba bine, pentru că am ajuns în București la Floreasca, la Urgențe și când mi-au dat pansamanetul jos și au văzut ‘opera de artă’ au zis că nu e ok”, a mărturisit Bogdan Mocanu, la Antena Stars.

Bogdan Mocanu, tăiat cu maceta. “Dacă se face vreo cangrenă, poate să conducă și până la amputarea brațului”

În prezent, Bogdan Mocanu se află în grija medicilor de la Spitalul Floreasca din Capitală, care încearcă să “repare” ce s-ar fi greșit la Constanța. Artistul se teme, însă, că și-ar putea pierde brațul în cazul în care rana s-ar infecta.

“Trebuie să mă duc să îmi facă anestezie, să îmi scoată tot ce mi-au făcut cei de la Constanța și să coasă, din nou, mai îndeaproape. Am încărcat poza pe un grup din America, pe care se postează răni mai grave și acolo toată lumea a început să scrie că separat de cusătură, eu fiind diabetic dacă se infectează cumva rana și se face vreo cangrenă, poate să conducă și până la amputarea brațului”, a adăugat artistul.

