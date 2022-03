Bogdan Mocanu vrea să dea lovitura! Ce idee de afacere are tânărul: ”Am zis să fructific cumva imaginea mea”

Bogdan Mocanu este pregătit să dea lovitura! Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei”, emisiunea care a rulat la Kanal D, dorește să aibă încă o sursă de venit. De data aceasta, tânărul s-a gândit să își fructifice, sub o formă sau alta, imaginea proprie. Ce idei de afaceri are?

Bogdan Mocanu este pregătit să investească într-o nouă afacere. Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” dorește să se folosească de propria sa imagine, pentru a face bani. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, tânărul a enumerat mai multe idei de afaceri, toate fiind legate de domeniul Beauty – frizerie, coafor, masaje și chiar și ședințe de antrenamente care combină electrostimularea musculară cu exercițiile fizice ușoare.

”Cu ajutorul lui Dumnezeu o să termin proiectul cu casa, după care mai am așa niște plăceri de-ale mele pe care vreau să mi le îndeplinesc, iar după va trebui să investesc în ceva, va trebui să îmi caut încă o sursă de venit și am zis să fructific cumva imaginea mea.Nu știu, poate frizerie, poate coafor, poate cosmetică, poate masaje, ceva în care se interacționează mult cu oamenii”, a spus Bogdan Mocanu la Antena Stars.

Citește și BOGDAN MOCANU A FOST MARTORUL UNUI ACCIDENT CUMPLIT: ”L-AM LUAT ÎN BRAȚE, AVEA DITAMAI GAURA ÎN MÂNĂ, AVEA CAPUL PLIN DE SÂNGE”

”Vreau să ajung la oamenii care iubesc frumosul, care iubesc să se îngrijească, care au grijă de ei. Să fii cunoscut sau ”vedetă” nu prea e profitabil, adică nu prea aduce bani. Sunt foarte, foarte mulți oameni cunoscuți pe care, nu știu… multă lume îi apreciază așa, dar financiar nu au o situație foarte bună, din păcate, oameni care poate chiar ar merita să trăiască mai bine, nu au făcut ce a trebuit să facă la vremea lor”, a continuat el.

Bogdan Mocanu și-a îndeplinit un vis

Recent, tânărul a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri ale sale, și anume achiziționarea unei case. Bogdan Mocanu a investit peste 100.000 de euro în locuința sa și este extrem de fericit.

Cel care l-a ajutat să găsească cei mai buni constructori a fost chiar Dorian Popa. În vara anului trecut, Bogdan mărturisea: ”Priveliștea.. e bine că nu am blocuri în față. Cum am spus, nu este compartimentat încă. Săptămâna aceasta o să mă întâlnesc cu proprietarul să semnez. După o să încep să intru, să compartimentez, încă negociez, dar este sigur peste 100.000 de euro, are 140 de metri pătrați, e cu terasă și mi-o fac cum vreau eu, mi-o desenez cum vreau eu. Am fost la Dorian și mi-a dat toate contactele”.

Sursă foto: Instagram Bogdan Mocanu