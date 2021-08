Bogdan Mocanu a fost martorul unui accident grav. Tânărul, care s-a mai confruntat în trecut cu astfel de incidente, a acordat pe loc primul ajutor și a scos un bărbat din autoturismul implicat în accident. Este vorba despre un bărbat care se afla în cabina unui autocamion.

La un pas de tragedie! Bogdan Mocanu a fost martorul unui accident grav care a avut loc în drum spre părinții lui. Artistul a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în timp ce se afla pe șosea. Acesta a oferit primul ajutor bărbatului care conducea autocamionul. Din fericire, bărbatul nu a avut răni grave.

„Am rămas șocat de cât de repede se poate termina viața unui om, mi-am readus aminte că și eu am mai trecut pe accidente, mă simțeam neputincios, de pe contrasens se apropia un TIR, nu știu cum a tras de volan de a ajuns de pe contrasens, pe sensul nostru. Am ajuns acolo și nu știam de ce s-a oprit traficul și am văzut pe cineva care lovea parbrizul cu piciorul, l-am luat în brațe, avea ditamai gaura în mână, avea capul plin de sânge, după am aflat că sângele de la cap era de la mână, eram puțin speriat, primul instinct a fost să țip să oprească bateria, că mirosea a motorină”, a povestit Bogdan Mocanu.

Bognda Mocanu a mărturisit că a intervenit imediat pentru a acorda primul ajutor șoferului din autocamion. De-a lungul timpului, Bogdan Mocanu a fost și el implicat într-un accident și a știut cum să reacționeze.

„M-am speriat să nu fie vreun scurt sau ceva, dar oamenii care s-au oprit au fost foarte organizați, au adus o trusă de prim ajutor, l-am pansat. Viața m-a pregătit, am trecut de vreo trei ori și eu prin accidente, am învățat de la fiecare accident pașii, l-am abordat foarte calm pe respectivul domn, că se vedea că era în șoc și nu știa ce se întâmplă(…) L-am pus jos, am curățat rănile, l-am pansat”, a mai spus el la Antena Stars.

