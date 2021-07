EXCLUSIV | Bogdan Mocanu a dezvăluit care a fost prima lui mașină: “M-am răsturnat cu el”. Se plimbă cu un Mustang care nu e încă al lui, iar în acte, are un Mercedes C Class Hybrid

Bogdan Mocanu a acceptat să vorbească, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre pasiunea sa pentru mașini. În timpul discuțiilor, cunoscutul manelist a mărturisit că s-a plimbat la volanul unui Lamborghini Urus, dar și cu un Bentley Bentayga. El a spus care a fost primul său autoturism și că se mândrește cu bijuteria pe patru roți pe care o are în prezent. Mustang-ul roșu ca focul nu este pe numele lui, deocamdată, și, a mai spus artistul, se mai gândește dacă îl achiziționează sau nu.

Bogdan Mocanu se vede șoferul unui SUV

În prezent, Bogdan Mocanu se numără printre cei mai apreciați artiști de muzică de petrecere de la noi și își permite să își îndeplinească multe dintre dorințele excentrice. Desigur, mulți dintre fanii lui știu că el a pornit însă de jos în drumul spre celebritate… Iar prima mașină pe care a avut-o după ce și-a luat permisul a fost un Logan cu care, din nefericire, a făcut un grav accident de circulație – recent, el a povestit despre acea drama că s-a temut că va rămâne paralizat.

Dar să lăsăm acum trecutul în spate… și să vă spunem că, momentan, manelistul se plimbă cu două mașini: una îi aparține, alta, nu…

“Trebuie să mă hotărăsc dacă păstrez această mașină sau nu. În mod normal, eu îmi doresc un SUV. Ceva mai înalt, pentru că toate mașinile mele de până acum au fost mici, însă, vara este senzație cu o mașină arătoasă care are motor puternic. O să mă hotărăsc și dacă o să o schimb o să afle toată lumea. Mi-am plimbat soția cu mașina asta, atât”, ne-a declarat, în exclusivitate, Bogdan Mocanu în cadrul unui interviu oferit pe litoral.

“Prima mașină a mea a fost un Logan. L-am ținut o săptămâna până m-am răsturnat cu el. Cea mai smecheră mașină pe care am condus-o, nu știu care a fost. Probabil, Lamborghini Urus sau Bentley Bentayga. Acum am un C Class Hybrid. Cât despre ce mașină visez să conduc, niciuna. Cea mai bună mașină la care visez este mașina mea. Când o să visez la o mașină anume o să o am. Momentan, am alte priorități în viață”, a mărturisit cântărețul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În weekendul care s-a încheiat, Bogdan Mocanu a fost prezent la lansarea clinicii din Constanța a doctorului Hussein Shamieh, medic specializat în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reparatorie – puteți vedea imagini de la eveniment în galeria foto a articolului.

Sursa foto: CANCAN.RO & Facebook