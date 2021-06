Ruptură definitivă între Bogdan Mocanu și Jador?! „Pur și simplu nu mai am pretenții”

Jaodor și Bogdan Mocanu au mers urmă la umăr după ce au părăsit emisiunea „Puterea Dragostei”. Între cei doi s-a legat o prietenie frumoasă și s-au bucurat de celebritate împreună. Însă, se pare că acum lucrurile nu mai sunt atât de roz, iar cei doi nu își mai vorbesc.

Nici Bogdan Mocanu, nici Jador nu au dezvăluit care este motivul rupturii dintre ei, însă de câteva săptămâni cei doi nu își mai vorbesc. Se pare că ceva s-a întâmplat, iar cerata dintre ei persistă. Recent, Bogdan Mocanu a vorbit despre aceste subiect și a dat de înțeles că nu își dorește o împăcare.

Deși a avut cuvinte de laudă la adresa lui Jador, Bogdan Mocanu a mărturisit că prietenia dintre ei s-a spulberat, iar din aceste moment nu mai are nicio așteptare sau pretenție de la Jador. (CITEȘTE ȘI: BOGDAN MOCANU, SCHIMBARE RADICALĂ DE LOOK! FANII AU RĂMAS MASCĂ CÂND L-AU VĂZUT)

„N-a fost o ceartă, pur și simplu nu vreau să intru în detalii. Am tras eu niște concluzii în urma unor gesturi de-ale lui și pur și simplu nu mai am pretenții, nu mai am așteptări, dar nu ne-am certat, adică mereu o să vorbesc frumos și o să spun realitatea, de fapt, despre el și o să-i iau apărarea. O să încerc să-i apăr numele de fiecare dată când cineva spune ceva rău despre el, doar că nu mai am așteptări”, a spus Bogdan Mocanu pentru Antena Stars.

Jador, despre cearta cu Bogdan Mocanu

La rândul lui Jador s-a arătat destul de rezervat când a venit vorba despre acest subiect, dar mult mai optimist. Se pare că artistul crede că timpul va rezolva lucrurile, iar prietenia dintre ei va reveni la normal în scurt timp

„S-a supărat el pe mine.. Îi trece.. E prost el, că spune lucrurile astea pe internet.. Lucrurile astea trebuie să le știm noi doi. Dacă e prieten și e prieten, lucrurile astea trebuie să le știm noi, nu lumea. Dacă el vrea să vorbim pe Internet lucruri d-astea, înseamnă că vrea alte lucruri de la mine, nu vrea prietenia mea.. Eu m-am supărat pe el, că s-a supărat din atâta.. Eu mi-am făcut griji.. În fine, nici nu vreau să vorbesc despre asta.”, a declarat Jador.

(VEZI ȘI: JADOR, OPRIT DE POLIȚIE CHIAR ÎN FAȚA SECȚIEI 1. CARE A FOST MOTIVUL AGENȚILOR)

Sursa foto: Instagram