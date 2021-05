Jador, oprit de Poliție chiar în fața Secției 1. Care a fost motivul agenților

Jador a fost oprit de agenți, vineri, în jurul prânzului, chiar în fața Secției 1 Poliție din București. Iar “dovada” a sosit, prompt, pe celebra adresă pont@cancan.ro. Vestitul artist ne-a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, iar versiunea lui a fost confirmată și de surse din Poliție. CANCAN.RO are toate amănuntele, unele picante, și vi le prezintă, în exclusivitate.

Jador face ce face și ajunge să dea explicații agenților. Dacă, în trecut, s-a ales cu amenzi și chiar cu permisul suspendat, acum a fost ”victima” unui control de rutină. Între ”Victoriei” și ”Romană” l-a tras pe dreapta omul legii și l-a luat la puricat. Actele și cele necesare. Artistul e fire explozivă, dar s-a conformat, ba chiar a zâmbit larg. A prezentat tot și a avut, apoi, cale liberă. (CITEȘTE ȘI: JADOR A RĂMAS DIN NOU CU BUZA UMFLATĂ. IUBITA LUI, GEORGIANA, L-A PĂRĂSIT DEFINITIV)

Jador avea să fie luat în „colimator” și de un partener de trafic, pe care, spune artistul, l-a observat cum îl filmează. Iar fotografia ”incriminatoare” a ajuns la noi. ”M-a oprit pentru un control de rutină, absolut nimic altceva. Am fost OK, m-a salutat, l-am salutat și am plecat”, spune Jador.

”L-am văzut pe cel care mi-a făcut poză, era în spatele meu. Nu am fost niciodată prins așa, dar toate au un început”, a încheiat, amuzat, cântărețul.

Surse din Poliție au confirmat, pentru CANCAN.RO, că a fost, într-adevăr, vorba de un control de rutină, care nu s-a „soldat” cu nicio sancțiune.

„Aventurile” lui Jador cu Poliția

„Senzația YouTube-ului” a trecut, nu demult, prin experiențe nu tocmai plăcute, care au implicat și intervenția oamenilor legii. Nu mai departe de vara trecută, Jador a rămas fără permis de conducere pentru depășirea vitezei regulamentare. Artistul a mărturisit, de altfel, public, că a încasat foarte multe amenzi tocmai din acest motiv.

„Astea două le-am luat acum trei zile. Amândouă în aceeași zi și permisul suspendat. Am dovadă două zile. Am luat multe amenzi, permisul l-am mai avut suspendat o dată, tot din cauza vitezei, mă omoară viteza. Nu știu, când te grăbești îi dai un pic”, povestea, tot cu zâmbetul pe buze, Jador. (NU RATA: JADOR L-A DAT DE GOL PE ZANNI)

Tot în vara lui 2020, Jador a fost implicat într-o altercație, alături de Mario Fresh și de cameramanul lor. Atunci, artiștii au fost agresați, în parcarea unui club de pe litoral, de șase bărbați și au ajuns la secție să depună plângeri.

„Eu și Mario suntem bine amândoi. S-a întâmplat din senin, oameni nebuni. Ajungi la mare să te distrezi și dai de așa ceva. E trist că oamenii sunt atât de răi în ziua de azi. Noi nu am deranjat pe nimeni. Suntem oameni ca toți ceilalți, avem viața noastră și ne distrăm si noi cum fac tinerii de vârsta noastră. Suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu”, a declarat a doua zi Jador, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

