Bogdan Mocanu s-a temut că va rămâne paralizat pe viață după accidentul înfiorător: “A fost traumatizant. Pasagerului îi curgeau cioburi cu sânge din cap”

Bogdan Mocanu s-a decis să facă noi dezvăluiri despre accidentul înfiorător pe care l-a făcut când s-a urcat prima dată la volan, după ce reușise să își ia permisul. Îndrăgitul artist nu se afla singur în mașină, ci împreună cu unul dintre prietenii săi. Conform mărturiilor sale, amândoi au crezut că nu vor supraviețuit, după ce autoturismul a fost scăpat de sub control. În plus, ei s-au temut că vor rămâne paralizați, pentru că, după ce și-au revenit din șoc, ei au realizat că nu își simt picioarele.

Bogdan Mocanu a crezut că va rămâne paralizat pe viață după accidentul înfiorător

Incidentul rutier violent s-a petrecut pe când manelistul avea 18 ani și decisese să facă primul drum în calitate de șofer cu acte. În drum spre Iași, el a apăsat puternic pedala de accelerație și, la un moment dat, a scăpat controlul asupra mașinii, care a derapat și s-a răsturnat de trei ori. În urma impactului, pasagerul a fost aruncat peste Bogdan Mocanu și pentru câteva clipe, el a crezut că și-a omorât prietenul.

“A fost traumatizant, dar nu am realizat atunci pe loc. Celălalt pasager era atârnat peste mine și am crezut că l-am omorât. Nu puteam să îmi mișc picioarele și am zis că am paralizat. Primele cuvinte ale pasagerului au fost și la el că nu își poate mișca picioarele.

Am ieșit pe geam. Eram într-un șanț uriaș. S-au oprit mașini să ne ajute. Pasagerului îi curgeau cioburi cu sânge din cap. L-am dus la urgențe, pentru că și-a fracturat gâtul, iar eu am mers în club să beau de fericire că trăiesc”, a rememorat artistul pentru emisiunea “Cea mai tare din parcare”, difuzată la Antena Stars.

La finalul lui iulie 2020, fostul concurent de la “Puterea Dragostei” a fost implicat într-un alt accident care s-a produs în stațiuneaMamaia; de data aceasta, bolidul în care se afla a fost izbit puternic de o șoferiță care nu a observat un semn de circulație important.

Luna trecută, el a lansat videoclipul piesei “Nu Știi Cum Să Dai De mine”, la care a colaboat cu Jador, iar Bianca Comăneci a fost special guest. În prezent, colaborarea lor se află pe locul 24 în trendingul de pe YouTube-ul românesc.

