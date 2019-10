Andra Voloș și Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei s-au împăcat! Ce gest a făcut concurentul pentru iubita lui

Andra Voloș și Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei s-au despărțit în urmă cu câteva zile. Se pare că separarea i-a făcut să se gândească mai bine la relația lor și din fericire pentru fanii cuplului, amândoi au decis să își mai dea o șansă.

Pentru a se asigura că toată lumea a aflat de împăcarea lor, Bogdan Mocanu a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături Andra. Cu siguranță frumoasa tânără a apreciat acest gest, mai ales că și ea a făcut câțiva pași spre împăcare.

Andra a declarat că regretă faptul că l-a sunat pe None și că i-a ascuns unele lucruri lui Bogdan Mocanu. Frumoasa concurentă de la Puterea Dragostei speră că iubitul ei va putea trece peste greșeala ei.

„El de acum și-a pierdut încredea în mine. Ajunge o singură chestie și… I-am zis „Dacă tu trăiești cu frica e nasol rău. Dacă tu crezi că nupoți să treci peste, mai bine renunți. Nu ajungi nicărieri dacă te minți singur”. Până la urmă nu a fost o greșeală, nu m-am sărutat cu None, nu m-am întâlnit cu None… Am greșit că nu i-am spus și poate nu trebuia să îl sun pe None, trebuia să aștept până la gală și să îi iau pe amândoi în pauză și să îi pun față în față. Să spun că eu sunt cu Bogdan într-o relație și să vedem cum stă treaba. Acum eu am greșit că am sunat și am vorbit cu el. L-am mințit”, a spus Andra.

„Eu am greșit, mi-am cerut scuze. Ce pot să fac? Nu pot să mă întorc în timp. Nu l-aș mai suna, i-aș spune lui None să vorbim toți trei. Până la urmă sunt chestii mai grave într-o relație. Important e că eu am recunoscut. Simt că nu am greșit nimic. I-am spus că dacă nu poate trece peste, eu nu pot să-l oblig să fie fericit. Acum o să văd ce vrea să spună el”, a mai spus Andra de la Puterea Dragostei.