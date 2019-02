Andrea Levy, o cunoscută scriitoare din Marea Britanie, a murit! Boala a răpus-o rapid

Scriitoarea britanică Andrea Levy, autoare a romanelor „Small Island” şi „Long Song”, care a surprins perioada de după „Windrush” (migraţia populaţiei din Caraibe în Marea Britanie pe vasul Empire Windrush în 1948), a murit la vârsta de 62 de ani, potrivit BBC.

Familia a transmis că a murit de cancer.

Levy s-a născut în 1956 din părinţi jamaicani care au plecat către Anglia pe vasul Empire Windrush în 1948.

Ea a fost cunoscută pentru romanul „Small Island”, care a fost bestseller, povestea a doi jamaicani care au ajuns în Anglia după al Doilea Război Mondial, şi pentru ultimul ei roman „Long Song”.

Acesta din urmă, apărut în 2010, a fost nominalizat la premiul Man Booker şi a fost adaptat de BBC One anul trecut.

A mai scris volumele ”Every Light in the House Burnin”’ (1994), ”Never Far from Nowhere” (1996) şi ”Fruit of the Lemon” (1999).