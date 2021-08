Andreea Antonescu a atras toate privirile cu sânii ei imenși, într-un costum de baie super-decoltat

Au început antrenamentele pentru „Splash – Vedete la apă”, așa că Andreea Antonescu s-a pus pe poziții și a început să dea tot ce are mai bun. Și dacă tot a venit vorba de ceea ce are vedeta mai bun, vrem să vă spunem doar atât: nu doar abilitățile de înot pe care le deține și săriturile spectaculoase pe care le face sunt punctul ei forte, căci fosta jumătate a trupei „Andre” mai are și alte atuuri. CANCAN.RO vă prezintă imagini de senzație cu superba șatenă!

Andreea Antonescu s-a aventurat în proiectul „Splash” și a și început antrenamentele. Săriturile spectaculoase pe care le poate executa nu sunt, însă, singurul lucru prin care impresionează.

Prezentă la bazinul de înot, frumoasa șatenă și-a bucurat privitorii de pe Instagram cu un peisaj de-a dreptul „obraznic”. Îmbrăcată într-un costum de baie roșu, foarte decoltat, cu sânii pe jumătate afară, Andreea Antonescu a făcut deliciul bărbaților, în social media. Frumoasa artistă este un „MILF” în toată regula, motiv pentru care nu ne mirăm deloc de faptul că bărbații roiesc în jurul ei.

Deși pare micuță și fragilă la prima impresie, Andreea Antonescu este, de fapt, un munte de forță și putere, iar execuțiile sale de la bazin dovedesc întocmai acest lucru. Fanii săi de-abia așteaptă să o vadă implicată 100% în noul proiect din care face parte și să o susțină în competiție, iar noi așteptăm să o mai vedem pe Andreea Antonescu în astfel de ipostaze sexy, să vă putem bucura și pe voi cu ele!

Artista s-a accidentat la „Splash”

Deși repetițiile de-abia au început la „Splash”, Andreea Antonescu deja se confruntă cu neplăceri. Vedeta s-a accidentat la brațul drept, așa că a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar acum toată lumea speră că nu este vorba de nimic serios. Oricum, noi vă vom ține la curent cu starea de sănătate a artistei!

Andreea Antonescu: Acel moment când te aventurezi, în stilul caracteristic, foarte tare din prima zi. Și a doua zi, de la prima oră, ajungi pe mâna medicului. Mă doare de mor.

Medicul: Te doare aici?

Andreea Antonescu: Da, rău.

A trăit un coșmar alături de „Prințișorul taxiurilor”

În urmă cu ceva timp, Andreea Antonescu s-a iubit cu Ștefan Manolache, zis și „Prințișorul taxiurilor”. Cei doi au avut o relație plină cu de toate, ajungând chiar și la scandaluri monstruoase. S-a apelat și la Poliție, însă ceea ce este cel mai importat este faptul că, într-un final, cei doi au luat-o pe drumuri separate și și-au văzut de viața lor, fiecare așa cum a știut mai bine.

Deși era extrem de încrezătoare în relația cu Manolache, Andreea Antonescu s-a convins de faptul că bărbatul nu este pentru ea și nu au niciun viitor împreună.

„Ne-am cunoscut acum două-trei săptămâni, la petrecerea revistei Elle. Eu eram împreună cu Andreea, el venise împreună cu un reporter de la Acces Direct să ne ia interviu. Și s-a nimerit că el să mă intervieveze pe mine. Atunci a fost prima oară când ne-am văzut, nu ne cunoșteam de dinainte, așa cum deja se speculează… Apoi, el a făcut pași spre mine, am început să ieșim. Practic, ne-am văzut de câteva ori până acum, este o relație în stadiu incipient, nu am prea multe de zis momentan.

„Ne-am cunoscut acum două-trei săptămâni, la petrecerea revistei Elle. Eu eram împreună cu Andreea, el venise împreună cu un reporter de la Acces Direct să ne ia interviu. Și s-a nimerit că el să mă intervieveze pe mine. Atunci a fost prima oară când ne-am văzut, nu ne cunoșteam de dinainte, așa cum deja se speculează… Apoi, el a făcut pași spre mine, am început să ieșim. Practic, ne-am văzut de câteva ori până acum, este o relație în stadiu incipient, nu am prea multe de zis momentan.

Vom vedea ce se întâmplă în viitor. Atunci când am fost fotografiați de paparazzi plecasem de la o filmare și el a venit să mă ia cu mașina lui, întrucât a mea avea ceva probleme. Pentru mine rămâne valabil ce am spus și până acum, fetița mea și muzică îmi ocupă foarte mult timp, așadar vom vedea ce va fi pe plan sentimental", a spus Andreeea Antonescu, la numai o lună după ce l-a cunoscut pe Ștefan Manolache, pentru viva.ro.

Ce spune Andreea Antonescu despre divorțul de Traian Spak

Andreea Antonescu și-a amânat vizita în America, acolo unde trebuia să ajungă, alături de fiica ei, Sienna, la mijlocul acestei luni. Probleme profesionale! Dar întâlnirea cu Traian Spak, pentru a discuta despre divorț, va avea, totuși, loc.

”Eu am niște proiecte, nu mai plec acum. Vor pleca, zilele următoare, mama mea și fiica-mea și, probabil, pe la sfârșitul lui august, voi reuși să-mi blochez și eu vreo două sptămâni spectacolele, să plec. Ele vor rămâne acolo până când vin eu… De fapt, până la sfârșitul vacanței”,a dezvăluit Andreea Antonescu, pentru CANCAN.RO , recent.