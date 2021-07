Andreea Antonescu și-a amânat vizita în America, acolo unde trebuia să ajungă, alături de fiica ei, Sienna, la mijlocul acestei luni. Probleme profesionale! Dar întâlnirea cu Traian Spak, pentru a discuta despre divorț, va avea, totuși, loc. Sienna și mama artistei vor pleca în State la sfârșitul săptămânii, ea, ceva mai târziu. Andreea a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, detaliile separării oficiale de Traian, dar și picanterii din viața ei și a micuței de 10 ani.

Andreea Antonescu își amână decolarea spre Statele Unite! Traian Spak, soțul ei în acte, deși cei doi sunt separați de doi ani, își va vedea, însă, curând fetița! Sienna și mama artistei vor pleca spre Amrica, acolo un va ajunge și Andreea, dar la finalul lui august.

„Fiecare e cu viața lui”

Cântăreața ne-a dat toate detaliile.

”Eu am niște proiecte, nu mai plec acum. Vor pleca, zilele următoare, mama mea și fiica-mea și, probabil, pe la sfârșitul lui august, voi reuși să-mi blochez și eu vreo două sptămâni spectacolele, să plec. Ele vor rămâne acolo până când vin eu… De fapt, până la sfârșitul vacanței”, a dezvăluit Andreea Antonescu.

”Va trebui să merg acolo, să vorbim între patru ochi, că nu ne mai vedem de mult timp… Să vedem cum se termină totul, că fiecare e cu viața lui. Nu avem ce să mai discutăm subiecte noi, în afară de cele ale Siennei”, a explicat cântăreața.

Andreea Antonescu: ”Sienna este fata lui tata!”

Andreea este „full” în această perioadă. Concerte peste concerte și diferite proiecte o poartă prin țară.

”Doamne, cum sunt perioada asta! Numai pe acasă nu apuc să stau. Ieri am fost în Brașov, astă-noapte m-am întors în București, apoi Galați, spre mare… Cam așa sună programul meu. Sunt concerte și proiecte TV.

De bine ce mi-am renovat casa, nu am apucat să stau și eu trei zile consecutiv acolo! Am început renovarea în decembrie, am terminat-o prin martie și mai am de pus la punct ultimele detalii legate de mobilier și alte chestii. Dar, dacă nu sunt acolo, mi-e foarte greu”, a spus Andreea.

(CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN ȘI ANDREEA ANTONESCU ȘI-AU LĂSAT TRUPURILE ”BICIUITE” DE SOARE)

Avea să explice și care este relația Siennei cu tatăl ei, Traian Spak. ”Sienna vorbește mult cu Traian, prin Skype, prin Whatsapp video… Ea e fata lui tata. Nu poate nimeni să intervină în acest gen de relații. Ea înțelege situația noastră, e un copil foarte înțelept”, a declarat Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, trei mari dorințe!

Sienna? Are cuvântul mama: ”Este foarte talentată pe partea de design vestimentar! Urmează niște cursuri ale unei școli din Galați… Îi place foarte mult și, cel mai probabil, va merge pe direcția asta. La mine așa a fost situația, să învăț matematică și gramatică, n-am avut alternativă, trebuia să fiu tot timpul prima la școală, mama fiind învățătoare, tata inginer, eu am zis că îmi voi lăsa copilul să urmeze calea pe care o dorește. Și școala este foarte importantă, bineînțeles, dar o las să acorde suficient timp și pasiunilor pe care le are.

Îmi seamănă foarte mult la voce, dar, pe de altă parte, este talentată la actorie. Lucru pe care eu nu-l am, eu nu sunt cu actoria. La mine… Sunt foarte tranșantă, nu mă ascund după degete. Îmi place, îmi place, nu-mi place, la revedere. Îmi spun punctul de vedere indiferent că deranjează. Dar Sienna este o actriță desăvârșită. Și profită de chestia asta și o învârte pe mama ei după cum își dorește. Și bravo ei!”

NU RATA: ANDREEA ANTONESCU ARE UN NOU TATUAJ! POVESTEA EMOȚIONANTĂ A NUMĂRULUI 57 DE PE ANTEBRAȚ: ”PENTRU EL L-AM FĂCUT!”

Trei dorințe are Andreea Antonescu! ”Vreau ca Sienna să devină un adult fericit și să-și urmeze vocația, indiferent pe cea care o alege. Legat de carieră… să rămân în domeniu cât rămân. Legat de viața personală, mi-ar plăcea să găsesc pe cineva cu care să merg până la final.

Cum mi-am dorit și în prima relație și cu care să mai pot face un copil. Deocamdată, n-avem! Dacă nu e, ce să fac? Nu-s disperată să-mi caut, nervoasă…

Am o viață foarte mișto și atunci nu am timp să pic în depresie legat de subiectul ăsta, că nu am pe nimeni, că nu-mi scrie și mie cineva dimineața sau seara nimic… Dar totuși sper, na… Mi-aș dori, așa ar fi frumos”, a încheiat Andreea Antonescu.

Sursa foto: Instagram

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.